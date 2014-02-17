Bozdağ: Yanlışımız olabilir, ama bilerek yanlışlığın içerisinde olmadık

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Birilerinin öfkesine kurban etmemek lazım seçimleri. Kimin neyi varsa olabilir, bizim de eksiğimiz olabilir, bizim de yanlışımız olabilir ama bilerek, isteyerek bir eksikliğin, bir yanlışlığın içerisinde biz asla olmadık" dedi.



Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, seçim bölgesi Yozgat'ta yaptığı konuşmada şunları söyledi:



"Her seçimde bu olmaz ama mahalli seçimde ittifakların yapıldığını görürsünüz. Aday çok olur, bazen adaylar küser, küsen adaylar, 'Ben size gösteririm' demeye kalkar, bazen başka başka ittifaklar olur ama mahalli seçimlerde herkeste bir hesap görme şeyi de vardır. Bakarlar şöyle, böyle ama sonuçta insanlar bir şey yapar ama kendisine ve ilçesine faydası dokunmaz, belki nefsini tatmin eden şeylerde olabilir. Bunun için hesaba, kitaba, birilerinin öfkesine de kurban etmemek lazım seçimleri. Kimin neyi varsa olabilir, bizim de eksiğimiz olabilir. Bizim de yanlışımız olabilir ama bilerek, isteyerek bir eksikliğin, bir yanlışlığın içerisinde biz asla olmadık. Bundan sonra da olmayız. İttifaklara baktığınızda 'bazı yerlerde işte MHP 'ye, bazı yerlerde CHP 'ye yüklenin' dediklerini duyuyoruz, görüyoruz."





‘Boşuna ittifak yapıyorsunuz’





"AK Parti bir tarafta, onun karşısındaki partiler, en güçlü parti kimse, onun tarafında saf tutuyorlar" diyen Bozdağ, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Sanki Türkiye 'de dört büyük parti veya mecliste olamayanları sayarsak daha çok parti yok da iki parti varmış gibi bir seçim oluyor. Bir yanda AK Parti, diğer yanda da AK Parti karşısında koalisyon oluşturan bir başka parti. Kendi bayrakları altında seçime giremiyorlar ama birlikte hareket ediyorlar. Bunlar sadece AK Parti'ye karşı bir olmak değil, esasında hizmete karşı da birlikte hareket etmek gibi bir anlayış var. Ben de diyorum ki onlara, boşuna ittifak yapıyorsunuz. Partilerle ittifak yapmanın bir manası esasında yoktur. Esas ittifak, milletle yapılır. Bir ittifak milletle yapılırsa kıymetlidir, bir ittifak milletle yapılırsa karşılığı olur. Sandıkta da oy olur, dua olur, destek olur. Milletle yapılmayan ittifakların netice vermesi mümkün değildir. Bunların bu ittifakı netice vermez, çünkü partiler arası ittifaktır. Ama bizim ittifakımız milletle doğrudan bir ittifaktır. Biz milletle yaptığımız bu ittifaka sonuna kadar güveniyoruz. Yerköy'de de Yerköylülerle bizim ittifakımız var. Bu ittifak üzerinden yolumuzu yürüyecek ve Yerköy'e Yerköylüye hizmet etmeye Allah'ın izni ile bundan sonra da devam edeceğiz."