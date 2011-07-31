-BOZDAĞ VE DAVUTOĞLU NORVEÇ'E GİDECEK ANKARA (A.A) - 31.07.2011 - Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Norveç'teki saldırıda hayatını kaybeden Gizem Doğan'ın cenazesine katılmak üzere yarın Norveç'e gidecek. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bozdağ ve Davutoğlu'nun, Oslo ve Utoya adasında 22 Temmuz 2011 tarihinde vuku bulan terör eylemleri karşısında Türkiye'nin "dost ve müttefik Norveç hükümeti ve halkının yanında" olduğunu ifade etmek ve bu elim olayda hayatını kaybeden Türk asıllı Gizem Doğan'ın Trondheim şehrinde yapılacak cenaze törenine katılmak üzere Norveç'e gidecekleri belirtildi. Açıklamada şunlar kaydedildi: "Bu vesileyle, Başbakan Yardımcısı Sayın Bekir Bozdağ ve Sayın Bakanımız, müteveffa Doğan'ın ailesine ve yakınlarına Türk halkının başsağlığı dileklerini iletecek, acılarını paylaştığımızı ve kendileriyle dayanışma içerisinde olduğumuzu belirterek taziyelerini sunacaklardır. Masum insanların hayatına kasteden bu tür terör eylemleriyle uluslararası camianın kararlılık ve dayanışma içinde mücadele etmesi gerektiğine olan inancımızı bir kez daha vurgulamak istiyoruz." Açıklamada ayrıca Davutoğlu'nun Oslo'da Norveç Dışişleri Bakanı Jonas Gahr Store ile görüşeceği ifade edildi.