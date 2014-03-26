Bozdağ: Twitter kararının gerekçesini merak ediyorum

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Twitter erişim yasağının 'mahkeme kararlarının TİB tarafından uygulanması' olduğunu belirterek, "İdare Mahkemesinin gerekçesini işin doğrusu merak ediyorum. Mahkeme kararlarını uygulayan bir idari işlemin Anayasa'ya aykırılığını nasıl değerlendirmiş onu gerekçesinde göreceğiz" dedi.

Bozdağ, partisinin Boğazlıyan Seçim İrtibat Bürosu'nu ziyareti sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bozdağ, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığının (TİB), Twitter'a tedbir amaçlı erişimin engellenmesine ilişkin işleminin yürütmesinin Ankara 15. İdare Mahkemesince oy çokluğuyla durdurulmasıyla ilgili bir soru üzerine, kararı yeni duyduğunu ifade etti.

Kararın gerekçesini bilmediğini dile getiren Bozdağ, şunları kaydetti:

"TİB'in yaptığı uygulama daha önce de ifade ettim, mahkeme kararlarının uygulanmasından ibarettir. Bildiğiniz gibi Twitter Türkiye 'nin mahkemelerinin verdiği kararlar kendisine tebliğ edilmesine rağmen gereğini yerine getirmedi. Türk mahkemelerinin kararlarını yok saydı. Bunun üzerine de TİB mahkeme kararlarının gereğini yerine getirdi. İdare Mahkemesinin gerekçesini bilmiyorum. Mahkeme kararlarını uygulamak Anayasa'ya aykırıysa onu bilemiyorum. Şimdi şu anda TİB'in yaptığı mahkeme kararlarını uygulamaktır. İdare Mahkemesinin gerekçesini işin doğrusu merak ediyorum. Mahkeme kararlarını uygulayan bir idari işlemin Anayasa'ya aykırılığını nasıl değerlendirmiş onu gerekçesinde göreceğiz. Şu anda bildiğim kadarıyla Twitter'in avukatları temsilcileri TİB ile görüşmeleri yapıyorlar. O görüşmeler ne aşamaya geldi bilmiyorum. Twitter, Türkiye mahkeme kararlarına ve Türkiye'nin kanunlarına uyacağını söylediği takdirde zaten bir sorun kalmaz. Yani Twitter'da yasaklama söz konusu değil. Olan şey mahkeme kararını uygulamaktan ibarettir."