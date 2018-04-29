Bozdağ: Türkiye'nin içişlerine müdahaleyi Almanya yapıyor

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya'daki seçimlere ilişkin çağrısına Alman siyasetçilerin verdiği yanıtların "edep sınırlarını aştığını" söyledi ve "Türkiye'nin içişlerine müdahaleyi Almanya yapıyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya'da 24 Eylül'de yapılacak genel seçimler için Türkiye kökenli seçmenlere "Türkiye düşmanı Hristiyan Demokratlar, SPD ve Yeşiller'e oy vermeyin" çağrısında bulunmuştu.

Bu çağrıya Berlin'den tepki gelmişti. Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel çağrı için "Ulusal eğemenliğimize eşi benzeri görülmemiş bir müdahale" derken, SPD lideri Martin Schulz'un yorumu ise "Erdoğan ölçüyü iyice kaçırdı" olmuştu.

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, memleketi Yozgat'ta gazetecilerin konuyla ilgili sorusuna şu yanıtı verdi:

"Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklamanın hedefi, Almanya'da Alman vatandaşlığı almış, oy verme ve seçilme hakkı bulunan Türk kökenli vatandaşlara yönelik bir çağrı ama diğer Alman vatandaşlarına çağrı yapmadı. Bu, çok açık ve net ama buna rağmen bakıyorsunuz çok saygısızca, çok küstahça, edep sınırlarını aşan açıklamalar var. Bu açıklamaları ve saygısız dili buradan kınadığımı ifade etmek isterim."

"Türkiye'nin içişlerine müdahaleyi Almanya yapıyor" diyen Bozdağ, Anayasa değişikliği referandumu öncesi Alman siyasetçilerin 'hayır' oyunu teşvik ettiğini savundu.

15 Temmuz darbe girişimi zanlılarından Adil Öksüz'ün Almanya'da görüldüğü yönündeki haberlerin ardından konunun araştırılması için Türkiye'nin Almanya'ya nota vermesiyle ilgili bir soruyu da yanıtlayan Bozdağ, bu konuda "olumlu bir cevap verilmediğini" söyledi.

Bozdağ şöyle konuştu:

"Biliyorsunuz daha önce Zekeriya Öz, Celal Kara gibi eski cumhuriyet savcılarının Almanya'da görüldüğüne dair ihbarlar vardı. Türkiye'nin talepleri oldu, bu konuda da maalesef Türkiye'nin beklentilerine olumlu bir cevap verilemedi. Vermediler daha doğrusu. Adil Öksüz ile ilgili konuda da bugüne kadar olumlu bir cevap verilmedi."

PKK'nın ve Fethullah Gülen Cemaati mensuplarının Almanya tarafından korunduğunu da savundu Bozdağ sözlerine şöyle devam etti:

"Darbe teşebbüsüne katılanlar Almanya'da himaye görüyor. Bütün bunlar Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilerin olumsuz etkilenmesi sonucunu doğuruyor. Burada kendi sözlerini ve eylemlerini, tutumlarını sorgulaması gereken Alman yetkilileridir, siyasetçileridir, yöneticileridir. Türkiye'nin yaptığı bir şey yok. Türkiye'ye karşı alınan tutumlar var.

"Almanya, Türkiye düşmanlığı yapanlara sığınak haline geldi. Can Dündar, Türkiye mahkemelerince cezaya çarptırıldı ama şu anda Almanya'da Cumhurbaşkanı düzeyinde kabul görüyor ve ağırlanıyor. Bütün bunları Türkiye takip ediyor. Almanya'da böylesi bir suçtan ceza almış birisi Türkiye'de bulunsa Cumhurbaşkanı düzeyinde ağırlansa Alman hükümeti, halkı ve siyasetçileri ne der?"