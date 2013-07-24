Bozdağ: Türkiye, dış politikada ilkesel davranmaya devam edecektir

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, AKP Bahçelievler İlçe Teşkilatı'nca, Bahçelievler Spor Parkı'nda düzenlenen iftar yemeğinde konuştu.

STK'ların önemine dikkati çeken Bozdağ, "Nerede hukukun üstünlüğü egemen ise orada sivil toplum örgütlerinin güçlü olduğunu görüyoruz. Sendikaların, başkaca yapıların ve siyasi yapıların güçlü olduğunu görüyoruz. Çünkü STK'ların, siyasi partilerin güçlü olması, demokrasi kanalının, hukukun işlediğini, milletin sesini duyurmak için imkanlara sahip olduğunu gösterir" diye konuştu.

Türkiye'deki sendikaların, siyasi partilerin yan kuruluşu gibi bir yapıları olduğunu söyleyen Bozdağ, şöyle devam etti:

"Sivil toplum örgütlerine baktığınızda, bazı kamu kurumu niteliğindeki meslek örgütleri var. Türkiye Barolar Birliği var. Barolara baktığınız zaman bazı baro başkanları acaba CHP genel başkanı mıdır, yoksa baronun başkanı mıdır, o kadar şaşırırsınız. O kadar ideolojik, temsil ettikleri kesimin sorunlarından uzak bir yapı ortaya koyduğunu görürsünüz. Örneğin Türkiye'de Tabipler Birliği var. 11 yıldır milletvekiliyim, tabiplerin sorunlarıyla ilgili Türkiye'nin gündemine kaç defa geldiler, hatırlamıyorum. Bakarsanız, her gün sokaktalar, eylemdeler. Ne yapıyorsunuz tabiplerin sorunlarıyla ilgili? Yaptıkları bir şey yok. Yaptıkları şey, kendi ideolojilerine hizmet etmek."

Hükümetleri döneminde birçok çalışma yaptıklarını anlatan Bozdağ, "Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkı getirdik. Anayasa Mahkemesi'ni adeta Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne dönüştürdük. Eskiden insanlarımız 'AİHM'e kadar giderim' diyordu. Şimdi yine hakkı var ama AİHM'e gitmeden önce insan haklarına yönelik temel sözleşmelerden kaynaklanan haklarının ihlal edildiğini düşünen Türk vatandaşları, İnsan Hakları Mahkemesi yerine ondan önce Anayasa Mahkemesi'ne başvurabilmektedirler" diye konuştu.

'Türkiye bugün başka bir noktadadır'

Türkiye'nin pek çok darbe gördüğünü anımsatan Bozdağ, bu ülkede darbe yapanlara yargı yolunun hükümetleri döneminde açıldığını kaydetti.

Bozdağ, "Parlamentoda genel başkanlar, milletvekilleri orada oturdular, askerin muhtırasını dinlediler. Yetmedi, alkış tuttular. Türkiye oradan geliyor. Siz bakmayın konuştuklarına. 27 Nisan'da bizim ortaya koyduğumuz irade, milletin emanetine, hukuka, demokrasiye sahip çıkma iradesidir. Onu ortaya koyduk. Türkiye bugün başka bir noktadadır" şeklinde konuştu. .

AK Parti'ye karşı yargı yoluyla bir darbe teşebbüsü olduğunu ve hükümetin kendiliğinden düşme tehlikesi geçirdiğini belirten Bozdağ, "Anayasa Mahkemesi bir karar vermiş olsaydı, belki dünyada başka bir ilk olacaktı. Silahsız bir darbe, yargı yoluyla gerçekleştirilmiş olacaktı. Türkiye bütün bu badireleri atlatarak bugünlere geldi. Yarınlara da daha güçlü bir şekilde devam edecek" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin eski Türkiye olmadığını vurgulayan Bozdağ, "Düdük çalarak, tank yürüterek, mahkemeleri, yasa dışı örgütleri harekete geçirerek Türkiye'de netice alma dönemi kapanmıştır. Neticenin alınacağı tek yer vardır, sandıktır. Onun dışında bütün kapılar kapanmıştır. İşte yeni mahalli idareler, cumhurbaşkanı seçimleri geliyor. Milletimiz bir kez daha kendi iradesine sahip çıkacak. Milletin iradesi dışında iktidar arayışlarının beyhude olduğunu bir kez daha sandıkta ortaya koyacaktır."

'Türkiye, ilkesel tavırlarını koymaya devam edecektir'

Dünyanın her yerinde demokrasiden, insan haklarından ve hukuktan yana tavır koyduklarını belirten Bozdağ, şunları söyledi:

"Suriye ile ilişkilerimiz çok çok iyiydi. Ama ne zaman ki Esed, hukuku çiğnemeye, insan haklarını ayaklarının altına almaya, kendi insanına ölüm yağdırmaya başladı, Türkiye Esed'in karşısında durdu. Esed zulmünün karşısında durdu. Hakkın, hukukun, insanların yanında yer aldı. Mısır'da da aynı iradeyi koyduk. Msır'da bir darbe gerçekleşti. Amerikası, Avrupası dahil, dünyanın hemen hemen tamamı bu darbeye darbe deme cesaretini bile gösteremediler. Neden? Çıkar esaslı hareket ettikleri için. Ama Türkiye en üst düzeyde, yaşananın hukuk dışı, gayri meşru ve darbe olduğunu açık açık ifade etti. Hukuktan, demokrasiden, insan haklarından yana ilkesel tavrımızı ortaya koyduk. Türkiye artık her konuda, ilkesel tavırlarını ortaya koymaya devam edecektir."

İftarın ardından AKP Bahçelievler İlçe Başkanı Hakan Bahadır, Bozdağ'a plaket takdim etti.