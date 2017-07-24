Bozdağ "Türkiye, Almanya'ya 700 şirketin yer aldığı liste verdi" iddiasını değerlendirdi: İşin aslı şu...

Geçen hafta gerçekleşen kabine revizyonun ardından Hükümet Sözcülüğü görevinine getirilen Bekir Bozdağ, Türkiye'nin teröre destek verdikleri iddiasıyla aralarında Mercedes'in de bulunduğu 700 Alman şirketi, Interpol aracılıyla Alman hükümetine bildirdiği iddiasını değerlendirdi.

Almanya İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tobias Plate'in Türkiye'nin listeyi geri çektiği açıklamasının ardından konuşan Bozdağ, "Almanya ile yürütülen süreçte bir iletişim sorunu olduğu tespit edilmişti. Bu hata nedeniyle Almanya’dan istenen bilgi talebinden sarfı nazar edilmiştir. Bu bilgi talebi hafta sonu geri çekilmiştir" dedi.

Bozdağ'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Mescid-i Aksa tepkisi

İsrail tarafından alınan tedbirler ve uygulanan kararlar bütün İslam dünyasında, insan haklarına inanan herkes tarafından büyük bir infiale yol açmıştır.

Bu uygulama haksız ve hukuksuz bir uygulamadır, kabul edilemez. İsrail hükümetini bu uygulamaları derhal sonlandırmaya yetkililer davet etmiştir.

Almanya ile gerginlik

"Türkiye’de yabancı yatırımcılar ve yabancı sermaye için son derece güvenli bir yatırım ortamı vardır. Ancak son günlerde Almanya dışişleri ve ekonomi bakanlarının gündeme getirdiği konular üzerinden Türkiye’nin bu konudaki hassasiyetleri tartışma konusu haline geldi. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız bizzat açıklama yaptılar. Herhangi bir soruşturma ve kovuşturma bulunmamaktadır. Buna rağmen tartışmalar bitmedi.”

“İletişim hatası tespit edildi”

“İşin aslı şudur FETÖ ile iltisak ve irtibatı nedeniyle 140 Türk şirketiyle ilgili yürütülen soruşturma nedeniyle bu şirketler hakkında İnterpol vasıtasıyla bilgi talebinde bulunulmuştur. Bu şirketler arasında Almanya’da olanlar da vardır. Almanya ile yürütülen süreçte bir iletişim sorunu olduğu tespit edilmiştir. Burada yaşanan problemler de bu mekanizmadan kaynaklanmıştır. Bu iletişim hatası tespit edilmiş ve bu hata nedeniyle Almanya’dan istenen bilgi talebinden sarfı nazar edilmiştir. Bu bilgi talep hafta sonu geri çekilmiştir. Bu bilgi talebi de Almaya şirketleri ile ilgili değildir. Türk şirketleri ile ilgili yürüyen bir soruşturma kapsamında İnterpol üzerinde yürütülen rutin bir soruşturmadan ibarettir."

Kuzey Irak'taki referandum kararı

"Türkiye, Irak Bölgesel Yönetimi'nin aldığı referandum kararının doğru olmadığını daha önce açıkladı. Irak yönetimi, Bağdat da bu referanduma karşı olduğunu ilan etti. Barzani yönetiminin tüm dünyanın karşı çıktığı bir ortamda referandum yapması doğru değildir."

"Adil Öksüz Almanya'da görüldü" iddiası

"Adil Öksüz'ün Türkiye içerisinde değişik yerlerde görüldüğüne dair zaman zaman ihbarlar yapılıyor. Aynı şekilde Almanya'da ya da başka ülkelerde görüldüğüne dair de ihbarlar geliyor. Daha önce Gürcistan'da bir ihbar vardı. Her ihbarı bu konuda titizlikle devletimizin ilgili organları değerlendiriyor ve araştırmalar titizlikle yürütülüyor, henüz doğruluğu teyit edilmiş değil.

Cezaevlerinde tek tip kıyafet

"Adalet Bakanımız yeni görevine başladı. Bu konuda Adalet Bakanlığı'nın yürüttüğü bir çalışma var. Çalışma şu anda Bakanlar Kurulu'na getirilmiş değil."