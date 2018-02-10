Bozdağ: Teröristlerle fotoğraf çektirip, Türkiye'ye gönderme yapmayacaksınız

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA)- BAŞBAKAN Yardımcısı Bekir Bozdağ, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Suriye\'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili, \"PYD/YPG teröristlerine verdikleri her türlü desteği sonlandırmaları, bölgenin de Türkiye\'nin de, ABD\'nin de yararınadır. Teröristlerle beraber askerlerinize fotoğraf çektirip, Türkiye\'ye üstü kapalı üstü açık göndermeler yapmayacaksınız, yaptırmayacaksınız\" dedi.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, memleketi Yozgat\'ta katıldığı program sonrası açıklamalarda bulundu. Bir gazetecinin Suriye\'de ABD\'nin tutumuyla ilgili soruya Bozdağ, ABD\'nin biraz empati yaptığında, Türkiye\'nin yaptığının çok doğru bir şey olduğunu göreceğini söyledi.

Türkiye\'nin Zeytin Dalı Harekatı konusunda başkalarına söyleyeceği şeyin, \'Bizi denemekten vazgeçin\' olduğunu söyleyen Bozdağ, şunları söyledi:

\"Türkiye gelinen noktada geri dönüşü olmayan bir yola girmiştir, bu yolda hedeflere ulaşılıncaya kadar TSK yürüyecektir. Bölge terörden ve teröristlerden arındırıldıktan, huzur ve barış yeniden tesis edildikten, sınır güvenliğimiz, vatandaşlarımızın güvenliği temin edildikten sonra ancak harekat başarıya ulaşmış olacak. Burada artık ABD\'nin Türkiye\'nin karşı karşıya olduğu sorunu görmesi ve bu sorunda Türkiye\'nin haklılığını teslim ederken bu teslim ettiği haklılığa uygun davranması gerekir. Bizim beklentimiz odur. PYD, YPG teröristlerine verdikleri her türlü desteği sonlandırmaları, bölgenin de Türkiye\'nin de, ABD\'nin de yararınadır. Bu destekler devam ettiği sürece bölgede sorun çözülmemiş olur. Türkiye NATO\'da müttefik, ABD ile iyi ilişkiler içinde olmak istiyor, ABD\'de de bizimle iyi iyi ilişkiler içerisinde olmak istiyor. O zaman yol belli, teröre destek vermeyeceksiniz. Teröristlere silah, eğitim vermeyeceksiniz. Teröristlerle beraber askerlerinize fotoğraf çektirip, Türkiye\'ye üstü kapalı, üstü açık göndermeler yapmayacaksınız, yaptırmayacaksınız. Bütün bunların hepsi, bölgedeki gerilimi artırmaktan başka hiçbir şeye yaramaz. Umarız ki bu ziyaret Türkiye\'nin gerçeklerini görmelerine, Türkiye\'yi iknaya değil anlamalarına ve anladıkları gibi hareket etmelerine yol açar.\"

\'KILIÇDAROĞLU\'NU BEN ANLAMAKTA ZORLANIYORUM\'

CHP lideri Kılıçdaroğlu\'nun Afrin operasyonu ile ilgili sözlerini değerlendiren Bozdağ, \"Afrin şehir merkezi bu harekatın içerisinde olan yerleşim yerlerinden birisidir. \'Afrin şehir merkezine girmeyin\' demek oradaki teröristlere dokunmayın demektir. Orayı \'YPG, PKK, PYD teröristlerden arındırmayın\' demektir. Bunu ana muhalefet partisinin dillendirmesi, anlaşılır gibi değildir. O yüzden Kılıçdaroğlu\'nu ben anlamakta zorlanıyorum. Kılıçdaroğlu\'ndan bizim beklentimiz, \'teröristlere dokunmayın demek\' yerine bölgedeki teröristlere çağrı yapmasıdır. \'Türkiye geliyor, siz bölgeyi terk edin, Türkiye\'ye karşı mücadele etmeyin\' diye onlara çağrı yapması lazım\" diye konuştu.

Türk Tabipleri Birliği\'nin (TTB) ismindeki \'Türk\' ifadesinin kaldırılması ile ilgili olarak ise Bozdağ, \"O noktada gerekli adımları atacağız\" diye konuştu.

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