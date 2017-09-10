Bozdağ: Terör örgütüyle yapılan mücadeleyi  'alçaklık' olarak nitelemek büyük bir densizlik

BAŞBAKAN Yardımcısı Bekir Bozdağ, “CHP\'nin bir milletvekili, Meclis\'te toplantı yapıyor ve burada da Türkiye Cumhuriyeti Devleti\'nin güvenlik güçlerinin terör örgütüyle, teröristlerle yaptığı mücadeleyi \'alçaklık\' olarak niteleyen bir ihanetin içerisinde bulunuyor. Ya sen kimden yanasın, PKK\'dan yana mısın, yoksa Türkiye Cumhuriyeti Devleti\'nden yana mısın?\" dedi.

Bozdağ, Boğazlıyan Şeker Fabrikası\'nda üretim kampanyası başlama töreninde yaptığı konuşmada, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu\'nun, SİHA\'larla (Silahlı İnsansız Hava Araçları) ilgili açıklamalarına ilişkin, tepkilerini dile getirdi. Bozdağ, “CHP\'nin bir milletvekili, Meclis\'te toplantı yapıyor ve burada da Türkiye Cumhuriyeti Devleti\'nin güvenlik güçlerinin terör örgütüyle, teröristlerle yaptığı mücadeleyi \'alçaklık\' olarak niteleyen bir ihanetin içerisinde bulunuyor. Ya sen kimden yanasın?. PKK\'dan yana mısın, yoksa Türkiye Cumhuriyeti Devleti\'nden yana mısın?. Güvenlik güçlerinin, aziz milletimizin ve devletimizin hukukunu korumakla mı görevlisin, yoksa teröristlerin, terör örgütlerinin hukukunu korumakla mı görevlisin? Böyle bir ihanet olabilir mi?. Ama bakın oluyor. Bu partinin Genel Başkanı çıkıp da bu milletvekiline \'sen benim güvenlik güçlerimin yaptıkları mücadeleyi nasıl alçaklık olarak nitelendirirsin\' diye ona \'seni gidi densiz\' diye hitap edemiyor. O diyemiyor ama biz diyelim bari, bundan daha büyük densizlik olur mu\" diye konuştu.

\'TÜRKİYE’NİN GELİŞMESİ BAZI ÜLKELERİ RAHATSIZ EDİYOR\'

Almanya’da yapılacak seçimlerin bütün malzemesinin Türkiye olduğunu ifade eden Bozdağ, \"Türkiye’nin gelişmesi, kalkınması bugün dünyanın gıpta ile izlediği bir durum. Ama bazı ülkeleri de rahatsız ediyor. Almanya’da seçim var, Avusturya’da seçim var, Hollanda’da seçim var. Zannedersiniz orada halk, Türkiye’ye kim nasıl bakarsa, ona göre oy verir. Seçimlerin bütün malzemesi Türkiye. Bütün malzemesi Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Yatıyorlar Türkiye’yle, kalkıyorlar Türkiye’yle. Yatıyorlar Recep Tayyip Erdoğan’la, kalkıyorlar Recep Tayyip Erdoğan’la. Ya sizin ne alıp veremediğiniz var Türkiye’yle, ne alıp veremediğini var Türkiye’nin Cumhurbaşkanı’yla. Alman halkının sorunlarını niye konuşmuyorsunuz, Alman Devleti’nin sorunlarını niye konuşmuyorsunuz? Onu nasıl çözeceğinizi niye konuşmuyorsunuz? Onu konuşmuyorlar. Kendi ülkelerinin sorunlarını konuşmuyorlar, Türkiye’yi ve Türkiye’nin liderini konuşuyorlar. Kusura bakmayın, Türkiye’yi konuşmak, Türkiye’nin liderini konuşmak, Türkiye’yi ve Türkiye’ni liderini itibarsızlaştırmak için gayret yaparak Türkiye’ye zarar veremezsiniz. Her biri bir yandan tehdit savuruyor, ‘Gümrük Birliği’nin güncellemesini yapmayız, AB müzakere sürecini askıya almaya veya kaldırma, sonlandırma konusunu gündeme taşırız, ekonomik yaptırım yaparız, vatandaşları oraya göndermeyiz, şunu yaparız, bunu yaparız’ diye bol bol tehdit yapıyorlar. Bir ülkenin yöneticileri böylesi bir tehdidin içerisinde olabilir mi? İşte görüyorsunuz yapıyorlar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti kendi ülkesi aleyhine ve milleti aleyhine kim hangi tehdidi yaparsa yapsın, bunlara asla pabuç bırakmaz, bırakmayız, izin de vermeyiz. Bu milletin ve devletin ulusal güvenliği söz konusu olduğu zaman hiçbir ülkenin veya gücün Türkiye’nin ulusal güvenliği aleyhine tavizler vermesini Türkiye’den beklememeli. Bütün dünyayı biz biz milletimiz ve devletimiz söz konusu olduğunda gözünü kırpmadan karşıya alırız. Türk milletinin tarihi bunun örnekleriyle doludur. Bundan sonra da Türkiye’nin ulusal güvenliğinden taviz vermesini bekleyenler aldanıyorlar. Asla taviz vermeyeceğiz. Terör örgütlerinin kökünü kazımak için kararlı mücadelemiz devam edecek. Türkiye’nin içerisini karıştırmak, kriz, kaos, karmaşa yaratmak için gönderilen casusların tepesine binmeye ve onları kodese tıkmaya devam edeceğiz. Herkes hesabını ona göre yapsın\" diye konuştu.

ALMANYA TERÖRE ALENEN DESTEK VERİYOR

Almanya’nın, Türkiye aleyhine faaliyet gösteren bütün terör örgütlerine açıktan destek verdiğini de ifade eden Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, “Almanya, PKK, FETÖ dahil bütün terör örgütlerine destek veriyor. Alenen destek veriyor. Toplantılar yapıyorlar, teröristlerin elebaşları telekonferansta toplantılarda konuşturuluyor. Türkiye’nin Cumhurbaşkanı, bakanları konuşturulmuyor. Darbeyi yapmış darbeciler orada himaye görüyor. Sonra Türkiye’nin içini karıştırmak için Türkiye’ye gelmiş burada terör örgütlerine destek vermiş olduğu gerekçesiyle tutuklu olanlar var, onların da serbest bırakılmasını istiyorlar. Ya şimdi sormazlar mı, senin ülkenin aleyhine, terör örgütlerine destek veren bir Türk vatandaşı Almanya’da olsa sen serbest bırakır mısın? Bırakmazsın\" dedi.

\'ALMANYA, AB’NİN PATRONU BENİM DİYOR

Almanya’nın AB içerisinde kendisini üstün gördüğünü ve diğer ülkelerin de bunun farkında olduğunu belirten Bozdağ, konuşmasının devamında, \"Almanya, ‘Avrupa Birliği’nin patronu benim, ben ne dersem o olur’ bu rolü oynuyor. Bunu Avrupa Birliği üyesi ülkelerin ve AB kurumlarının çok net bir şekilde gördüğünü ve değerlendirdiğini ben düşünüyorum. Almanya’da diğer üyeler gibi bir üyedir ve herkesin oyu bir tanedir ve eşittir, arada bir fark yoktur. Ama yaşanan bu tartışmalar gösteriyor ki, Almanya, ‘Benim oyumla sizin oyunuz eşit değildir’ diyor, ‘Benim liderlerimle sizin liderleriniz de eşit değildir’ diyor. Bu, AB’ye, AB üyesi ülkelerin halklarına ve AB üyesi ülkelere açık bir saygısızlıktır, açık bir hakarettir. Eminim ki, onlar kendi egemenliklerine, kendi bağımsızlıklarına sahip çıkacak ve ülkeler arası ilişkilerin AB’nin işleyişine ve AB’nin değerlerine zarar vermesine engel olacak iradeyi ortaya koyacaklardır\" dedi.

\'TERÖR ÖRGÜTLERİNİN BAŞINA ÇÖKMEYE DEVAM EDİYORUZ\'

Terör örgütleriyle mücadelenin kararlı bir şekilde devam ettiğini ve devam edeceğini söyleyen Bozdağ, “Türkiye’nin her yerinde değişmeler, eş zamanlı gelişmeler ve olumlu adımlar, ülkemizin her alandaki göstergelerinin de olumlu anlamda değişmesine yol açacaktır. Hamdolsun bugün Türkiye, her türlü aleyhte yapılan çalışmaya, karalama kampanyalarına ve kirli operasyonlara rağmen bölgesinde huzur adasıdır, güven adasıdır, istikrar adasıdır. Ekonomisi her türlü olumsuzluklara karşı dirençli ve güçlü bir ülkedir. Türkiye’nin terörle mücadelesi kararlı bir biçimde devam ediyor. Dağında, taşında, ovasında, ininde, yuvasında, neresinde olursa olsun terör örgütlerinin başına çökmeye ve onlara yaptıkları ihanetin hesabını sormaya devam ediyoruz ve terörün kökünü kazıyana kadar da bu mücadele sürecektir. Yazı, kışı demeden sürecektir. Kim ne tür destek verirse versin, gizli açık ne tür kollamayı yaparsa yapsın, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin güvenlik güçlerinin nefeslerini onlar her an ensesinde hissedecekler. Bulundukları yerde bulunup tespit edilecek ve gereken müdahale yapılacaktır ve yapılıyor da. Bugüne kadar yapılanlar ortada. O yüzden herkes bir yerden bağırıyor\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Bekir Bozdağ’ın gelişi

- Şeker fabrikası kampanya dönemi açılışına katılanları selamlama

- Bozdağ’dan detay

- Bozdağ’ın Sezgin Tanrıkulu’na cevabı

- Dua ve açılış kurdelasının kesilmesi

Haber-Kamera: Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA)-

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