Bozdağ: Talimatı PKK verdi

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İzmir'deki saldırıda hayatını kaybeden polis memuru Fethi Sekin ve adliye memuru Musa Can için düzenlenen törenin ardından yaptığı açıklamada, teröristlerin kimliklerinin tespit edildiğini söyledi.

Bozdağ, " Şu aşamada kimliklerini açıklamıyoruz. Soruşturmayla ilgili 18 kişi yakalandı” dedi.

Bozdağ, saldırı talimatını PKK'nın verdiğini söyledi. Bozdağ, "Terör örgütü konusunda herhangi bir tereddüt yok. Eylemi gerçekleştirme talimatı veren örgütün bölücü terör örgütü PKK olduğu bellidir. Eylemin İzmir’de olmasına birileri farklı anlamlar yüklemek isteyebilir. Ancak hepimiz biliyoruz ki bu terör örgütleri insanlığın düşmanıdır. Bu, Türkiye’nin 81 iline dönük bir terör saldırısıdır. Terör terördür, terörist teröristtir” ifadelerini kullandı.

Bozdağ: Fethi Sekin büyük bir faciayı önledi

Saldırı düzenlenen araçlarda yapılan incelemeler hakkında bilgi veren Bozdağ, "El bombaları var. RPG’nin ucuna takılacak tanksavar ve bu çok tesirli bir şey. 1,5 metrelik duvarı delip geçebilecek güçte. Ve bundan 7 tane var. Bizim değerlendirmemize göre patlama olduktan sonra birisi bunlarla C Blok'a saldırı yaparken öteki de el bombalarıyla saldıracak. İçeri girmeyi planlamışlar gibi görünüyor" dedi.

Bekir Bozdağ, "Fethi Sekin kardeşimiz yaptığı kahramanlıkla büyük bir faciayı önlemiştir. Onun ismini yaşatmak bizim vazifemizdir. Şehidimizin isminin bir yere verilip yaşatılması konusunda arkadaşlarımız değerlendirmelerini yapıyor' dedi.

Yaralıların durumu hakkında da bilgi veren Bozdağ, ”Hastanelerde tedavi edilen yaralılardan 2’ si taburcu edildi. Yaralı 2 polis, 3 avukat ile 2 sivil vatandaşın tedavisi devam ediyor” dedi.

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DW/dha, BS/GA