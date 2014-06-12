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Bozdağ: Şu an için herhangi bir tezkere çalışması yok

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, IŞİD'in Türk Konsolosluğu'na baskın yapıp 49 Türk'ü kaçırmasına ilişkin değerlendirmede bulundu

12 Haziran 2014 14:24

AdaletBakanı Bekir Bozdağ, IŞİD’in Türkiye’nin Musul’daki Türk Konsolosluğu’na baskın yapıp 49 Türk’ü rehin almasına ilişkin, “Nato, BM nezdinden girişimler yapılıyor. Bütün siyasi partiler bu meseleye hassasiyetle yaklaşmalı, Bu konu siyaset üstü bir konudur” dedi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bozdağ, “tezkere çıkıp çıkmayacağına” ilişkin bir soruya, "Şu an için herhangi bir tezkere çalışması yok. Mevcut tezkerenin Musul’a müdahale konusunda yeterli olup olmayacağı konusunda bir bilgiye sahip değilim” ifadesini kullandı.

Bozdağ, 2014 yaz kararnamesinin HSYK Genelgesi'ne aykırı bir şekilde hazırlandığını öne süren HSYK 1. Dairesi Üyesi Teoman Gökçe’nin "yaz kararnamesi değil, kıyım karanamesi" diyerek istifa ettiği haberlerine ilişkin de, "Şu an medyaya yansıyanlar dışında herhangi bir bilgiye sahip değilim” diye konuştu.

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