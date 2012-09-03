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Bozdağ: PKK'nın denetiminde iğne ucu kadar toprak parçası yok

Bekir Bozdağ, BDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş’ın '400 kilometre PKK’nın denetiminde' şeklindeki sözlerini 'kuyruklu yalan' olarak nitelendirdi

03 Eylül 2012 16:23

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, PKK’nın bazı bölgelerin denetimini ele geçirdiği iddialarını "kuyruklu yalan" olarak nitelendirdi. Dinçer devletin ülkenin her yerine hakim olduğunu belirterek, “Hakimiyetsiz iğne ucu kadar toprak parçası yok” dedi.
 
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, NTV Ankara Temsilcisi Nilgün Balkaç'ın sorularını yanıtladı.

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesindeki 10 askerin şehit olmasına yol açan saldırıyı değerlendiren Bozdağ “Şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum” dedi. Bekir Bozdağ, şöyle konuştu:

“Terörü şiddetle ve nefretle lanetliyorum. Terörle mücadele bütün yollarıyla devam edecektir. Terör örgütü sıkıştı. 2012’yi final yılı olarak değerlendirdi ve bu yönde eylemler yapmaya başladı. Terör örgütü her yerde hezimete uğradı, psikolojileri bozuldu. Kamuoyunu etkileyecek eylemlere ağırlık verdiler. Bunlar terör örgütünün sıkıştığı ve çöküntü içinde olduğunun göstergesidir.”


'PKK'nın deneriminde olan bölge yok'


Bekir Bozdağ, BDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş’ın “400 kilometre PKK’nın denetiminde” şeklindeki sözlerini “kuyruklu yalan” olarak nitelendirdi.

Bozdağ, “CHP’nin bazı üyeleri de BDP’yle eş parti gibi bu yönde ifadeler kullandı. Devlet, ülkenin her yerine hakimdir. Devletin hakimiyetinin olmadığı iğne ucu kadar bir toprak parçası söz konusu değildir. Bu kuyruklu bir yalandır” diye konuştu.


‘Tutuklu vekilleri tahliye eder'


Bozdağ, MHP’nin, PKK’lılar ile kucaklaşan BDP’li milletvekillerin dokunulmazlığının kaldırılması için yaptığı çalışmanın “iyi niyetle” hazırlandığını ifade etti.

Çalışmayla ilgili iki uyarıda bulunan Bozdağ, “Terör suçlarına ceza zaten yasada var. MHP’nin önerisi tutuklu vekilleri zorunlu tahliye eder. MHP’nin çalışmasıyla terör suçuna katılmış bir vekilin tutuklanması mümkün olmaktan çıkıyor. Milletvekili silah kullansa bile tutuklanma imkanı ortadan kalkıyor, yargılama imkanı getiriyor” diye konuştu.


'BDP PKK’nın temsilcisi gibi'


BDP’nin PKK’nın temsilcisi gibi davrandığını savunan Bozdağ, şu ifadeleri kullandı:

“BDP, PKK terör örgütünün gönüllü tutsağıdır. BDP, adeta milletin değil, terör örgütünün temsilcisidir. BDP’yle görüşmenin, konuşmanın anlamı ortadan kalkmıştır. Bölgenin temsilcisi BDP değildir. Terör örgütü de bölge halkının mağdur olması için çalışıyor.


İdam tartışmaları


İdamla ilgili tartışmalara da değinen Bozdağ, “Bizden önce idam cezası vardı. Kaç terörist idam edildi? Terör suçlarında bir azalma olmuş mudur? Çıkar amaçlı örgütler ceza hesabına girebiliyor. Terör örgütü üyeleri ceza hesabı yapmıyor” dedi.


‘Esad'ın açıklamalarına benziyor'


CHP’nin Suriye konusundaki tavrının “manidar” olduğunu belirten Bekir Bozdağ, “CHP’lilerin yaptığı açıklamalara şaşıyorum. CHP ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esed’in yaptığı açıklamalar birbirine benziyor” diye konuştu.

Bozdağ, CHP’lilerin Apaydın Kampı’na alınmasıyla ilgili eleştirilerin hatırlatılması üzerine, ”Apaydın Kampı’na gitmek isteyenlere CHP’lilere ‘kampa girmeyin’ denilmiyor. Apaydın Kampı’nın belli kurallar var, o kurallara uymaları lazım. CHP, sağduyunun sesi olmaktan ziyade, bu politikadan AK Parti’nin zarar görmesi için emek veriyor. Bunun hesabını yapıyor. Suriye’de insanlar öldürülürken hesap yapılmaz.”

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