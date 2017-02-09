Bozdağ: Öngörülen referandum tarihi 16 Nisan

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 'Cumhurbaşkanlığı sistemi'ne geçişe yönelik anayasa değişikliği referandumunun 16 Nisan'da yapılmasının öngörüldüğünü açıkladı.

Bu sabah TRT Haber'e konuşan Bozdağ, "Cumhurbaşkanımızın bir tereddütü yok. Referandum tarihi 16 Nisan olarak görülüyor" dedi.

"Cumhurbaşkanının KHK'larla halkı yöneteceği de abartılı bir çarpıtma" diye konuşan Bozdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanına Meclis'i feshetme yetkisi verilmiyor. Halkın gözüne baka baka yalan söyleniyor."

Bekir Bozdağ, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de Meclis'te tarihi bir konuşma yaptığın söyledi.

Bozdağ, "Bahçeli'nin son konuşması tarihi bir konuşmadır. Fire bekleyenlere en güzel cevap oldu" dedi.

Bahçeli partisinin önceki gün yapılan Meclis Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında, "Eğer Doğu Perinçek ve 'hayırcı' yoldaşlarıyla Recep Tayyip Erdoğan arasında bir tercih hakkımız olursa, kesinlikle ve istisnasız sayın Erdoğan'ı tercih edeceğimizi herkes bilmeli ve kafasına sokmalıdır" ifadelerini kullanmıştı.

Anayasa değişikliği paketi TBMM'de kabul edildikten 12 gün sonra 2 Şubat'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderilmişti.

Erdoğan önceki gün yaptığı açıklamada anayasa değişikliği ile ilgili kararını bu hafta açıklayacağını söylemişti.