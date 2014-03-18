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Bozdağ: Öcalan şartlı tahliyeden yararlanamaz

Bekir Bozdağ AİHM'in Öcalan kararı ve Gülen'in 'ben de dinleniyorum' sözlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu

18 Mart 2014 17:58

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AİHM'in Abdullah Öcalan hakkındaki kararına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu karar yeni bir düzenleme gerektirmiyor, Türkiye infaz sistemini değiştirmeyecek. Yeni bir düzenleme çalışmasını düşünmüyoruz. Öcalan'ın cezası idam cezasıdır şartlı tahliyeden yararlanamaz" dedi.

Bozdağ, Fethullah Gülen'in Zaman gazetesine verdiği röportajda "beni de dinliyorlar" sözlerine ilişkin, "Kimler dinliyor, Gülen’e ulaştırıyor, neden bana ulaştırmıyorlar da Gülen’e ulaştırıyorlar" ifadesini kullandı.

Bozdağın konuşmasından satırbaşları şöyle:

 

Ergeekon hakimlerine inceleme izni

 

"Meclisin takdirindedir. Mahkemeler kararını verirken gerekçesini oluşturur ve ona göre kararını açıklar. Dosyaya koyması lazım. Koymazsa 15 gün içinde dosyaya konulmasını emrediyor. Çok yanlış bir durum. 8 aydır verdiği kararın gerekçesini, yazamayan bir mahkeme olamaz. Gerekçeli karar 15 günlük süre içinde umarız tamamlanır."

 

Gülen'in açıklamaları

 

"Fethullah Gülen siyasetçi gibi konuşuyor ama baktığınız zaman açıklamalarına, önceki kimlikle açıklaması olmayan açıklamalar yapıyor. Dinlemelerle ilgili bir açıklaması oldu. Kimler dinliyor, Gülen’e ulaştırıyor, neden bana ulaştırmıyorlar da Gülen’e ulaştırıyorlar. Ak Parti'ye karşı olduğunu düşünüyorum, halkla aramızdaki bağı koparmak için olduğunu düşünüyorum."

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