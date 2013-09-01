T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bozdağ: Mahkemeler karar verirken toplumun tepkisine de bakmalı

Gezi Parkı olaylarında eylemcilere pala ile saldıran Sabri Çelebi'nin tutuksuz yargılanmasına tepki gösteren Başbakan Yardımcısı Bozdağ, 'mahkeme takdirini kullanırken olayın toplumda uyandırdığı infiale de bakması lazım' dedi

01 Eylül 2013 23:05

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, İstanbul'da Gezi Parkı olayları sırasında eylemcilere pala ile saldıran Sabri Çelebi'nin tutuksuz yargılanmasına tepki gösterdi. Bozdağ, "Mahkemeler karar verirken toplumdaki tepkiyi de dikkate almalıdır" dedi.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, AKP Yozgat İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu.

Hacıbektaş'ta şahsına dönük bir saldıra uğradığını hatırlatan Bozdağ "Biz o saldırı karşısında tavrımızı ortaya koyduk. Yargı süreçlerinde verilen kararı da eleştirdik. Kendi açımızdan değerlendirmemizi yaptık. Bunu yapmak yanlış bir şey değil. Hem siyasetin tutumunu hem yargı süreçlerine ilişkin değerlendirmeler yapmak bir siyasetçi olarak benim hakkımdır. Bu doğru olan bir şeydir. Eğer bunlar yapılmıyorsa o zaman yanlışlık vardır ama öte yandan geçenlerde Fas'tan gelen palalı olarak anılan kişi ile yargılama sürecinde mahkeme tutuksuz yargılanmasına karar verdi. Ben bunu da yanlış gördüm. Neden? Çünkü tutuklu yargılamak böylesi olaylarda olmayacak da hangi hadise de olacak. Evet bir olayda tutuklu yargılama yapmak hakimin veya mahkemenin takdirindedir, zorunlu olay değildir. Ama mahkeme takdirini kullanırken olayın vahametine bakması lazım, toplumda uyandırdığı infiale de bakması lazım, kanunda infial yazmayabilir, ama diyelim ki tutuklama yasağı olmayan bir konuda mahkeme takdir hakkını kullanırken olayı çok geniş boyları ile değerlendirmesi lazım" ifadelerine yer verdi.

ntvmsnbc'de yayımlanan habere göre, Türkiye'nin ceza hukuku mevzuatındaki bazı düzenlemelere ihtiyacın çok açık ortada olduğunu vurgulayan Bozdağ, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Kamu düzeninin, kamu güvenliğinin sağlanması ve insanımızın adalete olan güveninin her zaman üst düzeyde olması için bazı suçlarla ilgili değerlendirme yapmak ve sonuçta suç ve ceza arasında bir dengeyi ortaya koymak ve bu çerçevede cezanın caydırıcılık fonksiyonunu artırmak elbette yeniden düşünülebilir. Önümüzdeki günlerde bu konularla ilgili ceza mevzuatında da bir takım değişikliklerin yapılacağını buradan ifade etmek isterim. Adalet Bakanlığı bu anlamda kamuyu çok rahatsız eden vatandaşımızı çok rahatsız eden bazı suçların cezaları ile ilgili önemli çalışmalar yapmaktadır. Cinsel saldırı suçları ile alakalı önemli çalışmalar yapılmaktadır. Önümüzdeki günlerde bu konuda yapılan çalışmalar gerekli yerlerde müzakere edildikten sonra kamuoyu ile paylaşılacak ve bu konuda da başkaca adımlar atılması icap ediliyorsa da o adımlar da tereddütsüz atılacaktır."

 

ETİKETLER

akpbaşbakan yardımcısıbekir bozdağpalalımahkemekarar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Eski AKP Milletvekili Yeneroğlu’ndan AKP’ye: Hocanıza da mı tahammülünüz yok,...

Erdoğan: Libya'ya peyderpey asker gönderiyoruz; gerekirse Kanal İstanbul'dan da savaş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24