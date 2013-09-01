Bozdağ: Mahkemeler karar verirken toplumun tepkisine de bakmalı

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, İstanbul'da Gezi Parkı olayları sırasında eylemcilere pala ile saldıran Sabri Çelebi'nin tutuksuz yargılanmasına tepki gösterdi. Bozdağ, "Mahkemeler karar verirken toplumdaki tepkiyi de dikkate almalıdır" dedi.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, AKP Yozgat İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu.

Hacıbektaş'ta şahsına dönük bir saldıra uğradığını hatırlatan Bozdağ "Biz o saldırı karşısında tavrımızı ortaya koyduk. Yargı süreçlerinde verilen kararı da eleştirdik. Kendi açımızdan değerlendirmemizi yaptık. Bunu yapmak yanlış bir şey değil. Hem siyasetin tutumunu hem yargı süreçlerine ilişkin değerlendirmeler yapmak bir siyasetçi olarak benim hakkımdır. Bu doğru olan bir şeydir. Eğer bunlar yapılmıyorsa o zaman yanlışlık vardır ama öte yandan geçenlerde Fas'tan gelen palalı olarak anılan kişi ile yargılama sürecinde mahkeme tutuksuz yargılanmasına karar verdi. Ben bunu da yanlış gördüm. Neden? Çünkü tutuklu yargılamak böylesi olaylarda olmayacak da hangi hadise de olacak. Evet bir olayda tutuklu yargılama yapmak hakimin veya mahkemenin takdirindedir, zorunlu olay değildir. Ama mahkeme takdirini kullanırken olayın vahametine bakması lazım, toplumda uyandırdığı infiale de bakması lazım, kanunda infial yazmayabilir, ama diyelim ki tutuklama yasağı olmayan bir konuda mahkeme takdir hakkını kullanırken olayı çok geniş boyları ile değerlendirmesi lazım" ifadelerine yer verdi.

ntvmsnbc'de yayımlanan habere göre, Türkiye'nin ceza hukuku mevzuatındaki bazı düzenlemelere ihtiyacın çok açık ortada olduğunu vurgulayan Bozdağ, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Kamu düzeninin, kamu güvenliğinin sağlanması ve insanımızın adalete olan güveninin her zaman üst düzeyde olması için bazı suçlarla ilgili değerlendirme yapmak ve sonuçta suç ve ceza arasında bir dengeyi ortaya koymak ve bu çerçevede cezanın caydırıcılık fonksiyonunu artırmak elbette yeniden düşünülebilir. Önümüzdeki günlerde bu konularla ilgili ceza mevzuatında da bir takım değişikliklerin yapılacağını buradan ifade etmek isterim. Adalet Bakanlığı bu anlamda kamuyu çok rahatsız eden vatandaşımızı çok rahatsız eden bazı suçların cezaları ile ilgili önemli çalışmalar yapmaktadır. Cinsel saldırı suçları ile alakalı önemli çalışmalar yapılmaktadır. Önümüzdeki günlerde bu konuda yapılan çalışmalar gerekli yerlerde müzakere edildikten sonra kamuoyu ile paylaşılacak ve bu konuda da başkaca adımlar atılması icap ediliyorsa da o adımlar da tereddütsüz atılacaktır."