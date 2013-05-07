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Bozdağ: Kışanak elinde belge varsa açıklamalıdır

Bozdağ: Devlet suçlarken veya bu konuda hükümeti suçlarken laftan öte belgelerle konumak lazım. Devletin buna ihtiyacı yoktur

07 Mayıs 2013 21:17

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, TBMM'de açıklamalarda bulundu. BDP Genel Başkan Yardımcısı Gültan Kışanak'ın 'Parti çalışanımız polis tarafından ajanlığa zorlanmaktadır' iddiasına yönelik olarak Bozdağ, "Devlet suçlarken veya bu konuda hükümeti suçlarken laftan öte belgelerle konumak lazım. Devletin buna ihtiyacı yoktur. Türkiye demokratik bir hukuk devletidir. Hukuk devleterinde böyle birşeyin olması söz konusu değildir. Kışanak'ın elinde bilgi ve belge varsa bunu kamuoyu ile paylaşmalı. Yoksa iftiraları iddia diye kamuoyunun gündemine taşımamalı" diye konuştu.

 

Kışanak'ın 'Ajan' iddiası

 

BDP Genel Başkan Yardımcısı Gültan Kışanak'ın 'Parti çalışanımız polis tarafından ajanlığa zorlanmaktadır' iddiasına yönelik olarak Bozdağ, "Devlet suçlarken veya bu konuda hükümeti suçmarken laftan öte belgelerle konumak lazım. Bugün hiçbir partide böylesi bir devlet görevlisinin bulunması söz konusu değildir. Devletin buna ihtiyacı yoktur. Türkiye demokratik bir hukuk devletidir. Hukuk devleterinde böyle birşeyin olması söz konusu değildir. Kışanak'ın elinde bilgi ve belge varsa bunu kamuoyu ile paylaşmalı. Yoksak iftiraları iddia diye kamuoyunun gündemine taşımamalı" diye konuştu.

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