Bozdağ: Kılıçdaroğlu'nu saygılı bir dil kullanmaya davet ediyorum

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun yargıya ve yargı görevini yapanlara karşı kullandığı dili şiddetle kınıyorum. Kılıçdaroğlu'nu yargıya ve yargı görevi yapanlara karşı saygılı bir dil kullanmaya davet ediyorum" ifadesini kullandı.

Bozdağ, Twitter hesabından, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, yargıya yönelik eleştirilerine ilişkin paylaşımda bulundu.

Hakimler ve savcıların görevlerini anayasa, kanun ve hukuka uygun, vicdani kanaatlerine göre yerine getirdiğini belirten Bozdağ, "Görevlerini bağımsız, tarafsız yapan hakim, savcılar, kendilerinin ve dosyanın taraflarının siyasi, dini, felsefi, ahlaki, kültürel, ekonomik farklılıkları, tarafların ismi, sıfatı, unvanı, makamı, şöhreti ve işi ile yazılı ve görsel medyanın kararlarını etkilemesine izin vermezler. İstediği kararı alamayan herkes ve her kesimin yargıyı, yargı görevi yapanları suçlaması, adalete ve yargıya en büyük zararı vermektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Bozdağ, "yargının, yargı görevi yapanların, gerektiğinde en ağır şekilde eleştirilebileceğini ancak suçlama ve iftiradan kaçırılması gerektiğini" vurgulayarak, şunları kaydetti:

"CHP lideri Kılıçdaroğlu, istediği kararlar çıkmadıkça, yargıya ve yargı görevi yapanlara hakaret etmekte ve haksız suçlamalar yapmaktadır. Hukuk devletine inanan biri, Kılıçdaroğlu gibi saygısız, haksız, suç olan, etik ve ahlaki olmayan bir üslubu, yargıya karşı kullanmaz. İstediği kararı veren hakimleri övmek ve istediği kararı vermeyen hakimleri ise yermek, hukuk devletine inanmış birinin yapacağı iş değildir. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun yargıya ve yargı görevini yapanlara karşı kullandığı dili şiddetle kınıyorum. Kılıçdaroğlu'nu yargıya ve yargı görevi yapanlara karşı saygılı bir dil kullanmaya davet ediyorum."