Bozdağ: İttifak ortaklarının bir de görünmeyen ortakları var (2)

RAMAZAN PİDESİ PİŞİRDİ

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Yozgat’ın Şefaatli ve Yerköy ilçelerinde partisi tarafından düzenlenen esnaf ziyareti programına katıldı. Yerköy ilçesinde, bir ekmek fırınına giren Bozdağ, iftar öncesinde ramazan pidesi pişirdi. Ateşin karşısına geçen Başbakan Yardımcısı Bozdağ, pide üzerine susam atıp, fırına sürdü. Vatandaşlarla sohbet eden Bozdağ, 24 Haziran’da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri için destek istedi. Vatandaşların sorunlarını da dinleyen Bozdağ, yoğun ilgiyle karşılaştı.

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