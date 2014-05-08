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Bozdağ hakkındaki takipsizlik kararı kaldırıldı

Başsavcı itiraz etti, Bozdağ hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın verdiği takipsizlik kararı kaldırıldı

08 Mayıs 2014 03:09

Arzu Yıldız

Adana’da MİT TIR’larının durdurulması sürecine müdahale ettiğine ilişkin hakkında fezleke yazılan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a dair takipsizlik kararı kaldırıldı. 

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Adana Cumhuriyet Başsavcısı Süleyman Bağrıyanık’ın MİT’e ait TIR’ların durdurulmasının ardından “Adalet Bakanı Bozdağ’ın kendisini arayarak, aramanın durdurulmasını ve savcıların görevden alınmasını istediği” iddiası üzerine hazırlanan fezlekeye “iddialara ilişkin delil yok” diyerek takipsizlik kararı vermişti. Bağrıyanık’ın karara itirazını değerlendiren Tarsus Ağır Ceza Mahkemesi, Bozdağ’a ilişkin ‘takipsizlik’ kararını kaldırdı. 

1 Ocak ve sonrasında Adana ve Hatay bölgesinde gelen ihbar üzerine durdurulan TIR’ların MİT’e ait olduğu ortaya çıkmış ve ihbarla ilgili görevlendirilen savcıların TIR’larda arama yapması “devlet sırrı” denilerek engellenmişti. 17 Aralık soruşturması kapsamında dört bakanla ilgili fezlekelerin Meclis’e gönderildiği esnada, dönemin Adana Cumhuriyet Başsavcısı Süleyman Bağrıyanık tarafından MİT TIR’larının aranması esnasında yaşananlar tutanağa geçirilmiş ve Bozdağ’ın olay günü Başsavcı’yı arayarak, aramanın durdurulması ve savcıların görevden alınması için baskı yaptığı iddiası yansıtılmıştı. Başsavcı Bağrıyanık’ın Bozdağ hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından hazırlanan fezleke Meclis’e gönderildi. Fezleke daha sonra yeniden Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’na iade edildikten sonra Adana Cumhuriyet Başsavcılığı ‘iddialara ilişkin delil bulunmadığı’ gerekçesiyle Bozdağ hakkında takipsizlik kararı verdi. Yaşananların ardından Antalya’ya atanan eski Başsavcı Süleyman Bağrıyanık’ın takipsizlik kararına itiraz etti.

Bağrıyanık tarafından yapılan itirazda, “Olay gününe dair telefon kayıtları incelenirse iddiaların ve tutanağa yansıyan bilgilerin gerçek olduğunun anlaşılacağı, tutanakta yer alan iddiaların araştırılmadan takipsizlik kararı verildiği” vurgulanırken, daha önce tutanağa yansıyan bilgileri yeniden mahkemeye sunduğu öğrenildi. Dilekçede, Adalet Bakanlığı Müsteşarı Kenan İpek’in kendisini arayarak, “Kırıkhan’a giden savcıyı arama yapmaktan vazgeçir, sadece TIR’ın MİT kontrolünde olduğunu tespit etsin, aksi halde aramayı yapacak savcı dâhil hepiniz üzüleceksiniz” dediği ve İpek’in daha sonra telefonu Bekir Bozdağ’a verdiği iddiası yeniden aktarılırken, olay günü görevli olan savcı Özcan Şişman’ın da “baskılara maruz kaldığı” hakkında kapsamlı bir tutanak tuttuğu anımsatıldı. Tarsus Ağır Ceza Mahkemesi, itiraz üzerine Bekir Bozdağ hakkındaki takipsizlik kararını kaldırdı. 

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