Bozdağ: Gülen'in iade edilmemesi ABD ile ilişkileri çok kötü etkiler

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Türkiye'nin 15 Temmuz darbe girişiminden sorumlu tuttuğu Fethullah Gülen'in iade edilmemesi halinde ABD ile ilişkilerin 'çok kötü biçimde etkileneceğini' söyledi.

Anadolu Ajansı'nın (AB) haberine göre, ABD'de bulunan Bozdağ bugün NTV televizyonuna yaptığı açıklamada, "Eğer bu kadar suç işlemiş olan ve bu kadar cinayette eli olan ve halen terör eylemlerine devam eden bir terör örgütü liderinin iadesine karar verilmezse Türk-Amerikan ilişkileri çok kötü bir biçimde etkilenir. Bundan kuşkunuz olmasın. ABD için Usame bin Ladin ne anlam ifade ediyorsa Türkiye için de Fethullah Gülen o anlama geliyor" dedi.

Bozdağ, Gülen'in Türkiye'ye iadesiyle ilgili ABD'de yaptığı temaslar kapsamında dün mevkidaşı Loretta Lynch ile bir araya geldi.

Türkiye, 15 Temmuz darbe girişiminden sorumlu tuttuğu Gülen'in iadesi için Ağustos ayında ABD'ye resmi talepte bulunmuştu. ABD'li yetkililer, iade için sunulan dosyalardaki kanıtların incelenmesinin ardından konuyla ilgili bir karara varılacağını açıklamıştı. Gülen, Mart 1999'dan bu yana ABD'nin Pensilvanya eyaletinde yaşıyor.

ABD Adalet Bakanlığı'ndan Lynch ile Bozdağ'ın görüşmesine dair yapılan kısa açıklamada, iki bakanın Türkiye ile ABD arasında 'suçluların iadesi konusu da dahil olmak üzere hukuki yaptırımlar ve terörle mücadele alanlarında işbirliği' konularının ele alındığı belirtildi.

Açıklamada, "İki adalet bakanı özellikle, ABD-Türkiye arasındaki Suçluların İadesi Anlaşması uyarınca her iki ülkenin iade kararlarının hukuki süreçlere bağlı olduğu ve bu kapsamda talebin yapıldığı ülkenin kanıtsal standartlarını karşılaması gerektiği konusunu da görüşmüşlerdir" denildi.

ABD yasaları çerçevesinde, Adalet Bakanlığı'nın iade sürecini başlatmak için yeterli kanıt bulunduğuna karar vermesi halinde, Türkiye'nin talebi mahkemeye sevk edilecek ve nihai karar da mahkeme yargıcı tarafından verilecek. Bu yargılama sürecinin de uzun zaman alabileceği ifade ediliyor.

Bozdağ, açıklamasında Türkiye'nin talebiyle ilgili ayrıntılı bilgi de verdi. Bakan'ın açıklamasına göre, Türkiye, şu ana kadar ABD'ye konuyla ilgili dört ayrı dosya gönderdi. Bozdağ ayrıca dünkü görüşmede de Lynch'e Gülen'in 15 Temmuz öncesi işlediği iddia edilen suçlarla ilgili bir dosya daha sunduğunu ve 15 Eylül'de de geçici tutuklama talebinin ABD'li makamlara iletildiğini sözlerine ekledi.

Adalet Bakanı, Gülen'in başka bir ülkeye kaçma hazırlığında olduğuna dair ciddi bir istihbaratın da bulunduğuna işaret ederek, "Kanada, Belçika, Norveç, Brezilya gibi bazı ülkelerde yer arayışı var. Bazıları ile ilgili iade sözleşmesi yok. Kaçış için yer arayışında birtakım ülke yönetimleriyle de temas kurma ihtimalleri güçlü" diye konuştu.

Bozdağ ve Lynch'in görüşmesinden önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım da ABD Başkanı Barack Obama ve Başkan Yardımcısı Joe Biden ile yaptıkları görüşmelerde iade konusunu gündeme getirmişti. Ancak gerek Biden gerekse de Obama, sürece müdahale edemeyeceklerini, kararın Adalet Bakanlığı tarafından verileceğini söylemişti.