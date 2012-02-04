Bozdağ: Gazetecilik nedeniyle tutuklu kimse yok



T24 - Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "Türkiye'de gazetecilik faaliyetleri nedeniyle içeride bulunan herhangi bir gazeteci yok. Ama gazetecilik mesleği yaparken, daha doğrusu gazetecilik mesleğine sahip veya gazeteci sıfatını taşıyan kişiler, başkaca isnatlarla soruşturuluyor ve haklarında kovuşturma yapılan yani mahkemede davası devam edenler var" dedi.







Başbakan Yardımcısı Bozdağ, Hollanda'nın Rotterdam kentinde Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen “Hollanda Buluşması” adlı toplantının ardından düzenlediği basın toplantısında, gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. Hollanda temaslarının son derece faydalı geçtiğine işaret eden Bozdağ, Türkiye'de cezaevinde bulunan gazetecilerle ilgili bir soruyu yanıtlarken, “Kimse gazetecilik yaptığı için Türkiye'de yargılanmıyor” diye konuştu. Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu ve yargılamaların o çerçevede devam ettiğini kaydeden Bozdağ, şunları söyledi:

“Bir avukat suç işlediği zaman gözaltına alınmasını gerektiren bir durum varsa gözaltına alınabilir, soruşturulabilir. Tutuklanmasını gerektiren bir durum varsa yargı bu konuyla ilgili tutuklama kararı verebilir. Bu takdirde bütün avukatlar gözaltında, veya içeride bulunan avukatlar avukatlık yapamıyor, avukatlık yaptığı için gözaltında veya tutuklu demek doğru değil. Pek çok meslekte o kişilerin bir mesleği olabilir ama suç işlediği zaman veya işlediğine ilişkin bir iddia bulunduğu zaman onunla ilgili Hollanda'da da zannedersem yasalar onu himaye etmez.”

“Bir gazeteci örneğin bir polisi öldürdüğü zaman ve bununla ilişkin bulgular bulunduğu zaman onunla ilgili Hollanda'da da zannedersem soruşturma yapılabilir” diyen Bozdağ, “Kovuşturma yapılabilir, tutuklama yapılabilir ve bununla ilgili de gazeteci içeride tutuluyor diye değerlendirme yapılmaz. Mesleğinin gazeteci olması işlediği iddia edilen suçlar varsa bunların soruşturulmasını ve kovuşturulmasını engellemez. Çünkü hukuk devletinde kime bir isnat varsa onu soruşturmak, gerçeği ortaya çıkarmak, eğer suç varsa onu mahkeme yoluyla cezalandırma esastır” ifadelerini kullandı.









