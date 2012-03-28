Bozdağ: Gayrimüslime de şehit hakkı verilir

Başbakan Yardımcısı Bozdağ sivil şehitlik tartışmasına değinerek 'Müslüman olan askerin yakınlarına şu hakları veriyorum, öbürüne senin dinin başka ben sana bu hakları vermiyorum demeyi İslam da, adalet de, vicdan da onaylamaz' dedi.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın NTV'ye yaptığı açıklamalar şöyle:

"Bizim yaptığımız bir şehitlik tanımı değil. Ben hoca efendilere de bu konuyu sordum, nedir ne değildir diye. İslam açısından baktığınızda esasında bir kişinin şehitlik makamını vermek veya almak bizim elimizde değil. Takdir Allah’a aittir. İslam eşit davranmayı emreder. Terörle mücadele sırasında hayatını kaybeden ve bizim toplumumuzun şehit olarak kabul ettiği, bizim de öyle kabul ettiğimiz insanlarımıza yakınlarına nasıl sahip çıkabiliriz onlara ne imkânlar verebiliriz bunu düşünüyoruz. Bir ülke düşünün iki askeri var birisi gayrimüslim birisi Müslüman. Terörle mücadele ederken Müslüman olan askerin yakınlarına şu hakları veriyorum, öbürüne senin dinin başka ben sana bu hakları vermiyorum demeyi İslam da, adalet de, vicdan da onaylamaz. Şimdiye kadar şehit cenazelerini mitinge çeviren MHP şehit yakınları için bir şey yapmadı. Sayın Bahçeli’ninki çarpıtmaya yönelik bir yaklaşım. Yasa çıktıktan sonra bunlarla ilgili değerlendirmeler yapılacak. Eğer terör saldırıları sırasında hayatını kaybetmişse buna bir yetkili yapı karar verecek. Konut edinme hakkı, işe girme hakkı gibi hakların çerçevesini çiziyoruz. Terörden mağdur olanların ailelerine sahip çıkmak bizim görevimiz."