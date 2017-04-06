Bozdağ: Esad'ın kimyasal silah kullandığı otopsiyle kanıtlandı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Suriye'nin İdlib vilayetinin güneyindeki Han Şeyhun bölgesinde Salı günü düzenlenen saldırıda kimyasal silah kullanıldığının Türkiye'deki otopsi sonuçlarıyla kanıtlandığını söyledi.

Bekir Bozdağ, Türkiye'ye getirilen ve daha sonra hayatlarını kaybeden 3 kişinin otopsilerinin bu sonucu ortaya çıkardığını belirtti.

Bozdağ otopsiye, Dünya Sağlık Örgütü ve Birleşmiş Milletler Kimyasal Silahları Yasaklama Organizasyonu temsilcilerinin de katıldığını söyleyerek, "Esed'in kimyasal silah kullandığı, bu bilimsel incelemeyle de tespit edilmiş durumda." dedi.

Otopsilerle ilgili hukuki süreci yürüten Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada ise ölümlerin "kimyasal boğucu gaz" nedeniyle gerçekleştiği ifade edildi.

Başsavcılık otopsi sonucu ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Görevlilerin herhangi bir kimyasal madde tehlikesine karşı koruyucu özel kıyafet giyerek katıldıkları otopsideki ilk bulgulara göre; şahısların kimyasal boğucu gaza maruz kalmaları sonucu hayatlarını kaybettikleri ve akciğerlerinde yoğun ödem bulunduğu tespit edilmiştir. Otopsi sonunda alınan doku, plazma, kan, idrar, akciğer ve cilt örnekleri, kimyasal silah kalıntılarına yönelik gerekli analizlerinin yapılması için Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na gönderilmiştir. Ayrıca Dünya Sağlık Örgütü ve Birleşmiş Milletler Kimyasal Silahları Yasaklama Organizasyonu temsilcilerine, talepleri üzerine incelemeleri için söz konusu örneklerden verilmiştir."

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson da saldırının arkasında Esad hükümetinin olduğundan şüpheleri olmadığını söyledi.

Rex Tillerson, 86 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili Rusya'ya da bir çağrıda bulunarak, "Rusların, Esad rejimine verdiği destekle ilgili dikkatli düşünme vakti gelmiştir" dedi.

Trump yönetiminin, İdlib saldırısı sonrası yaptığı açıklamalar, ülkenin Suriye politikasında ciddi bir değişikliğe gittiği şeklinde yorumlanıyor.

Tillerson, geçen hafta yaptığı açıklamada, "Esad'ın görevden ayrılmasının Amerika'nın önceliği olmadığını" söylemişti.

Rex Tillerson, İdlib saldırısı öncesi planlanmış olan bir ziyaret kapsamında 12 Nisan'da Rusya'ya gidecek.

Rus yetkililer kimyasal gazın, muhaliflere ait bir mühimmat deposunun vurulmasıyla yayılmış olabileceğini söylemişlerdi.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad da saldırıda kimyasal silah kullanıldığı iddialarını reddediyor.