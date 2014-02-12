Bozdağ: Ergenekon’da gerekçeli kararın çıkmaması hakkın suistimali

Muzaffer Gençdoğan/ANKARA

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, “Ergenekon davasıyla ilgili gerekçeli kararın 6 ay boyunca yazılmamış olması, görevin suiistimalidir, suçtur” dedi.

Bozdağ, TBMM Adalet Komisyonu’ndaki özel yetkili mahkemelerin kaldırılmasına ilişkin Kanun Teklifinin görüşmeleri sırasında, CHP Zonguldak Milletvekili Mehmet Haberal ve Ankara Milletvekili Sinan Aygün’ün kendisine yönelik soruları yanıtladı. Bozdağ, mahkemenin kararını açıklarken gerekçesini de açıklaması gerektiğini belirterek “Gerekçenin uzun süre yazılmamış olması, yasa kurallarının aşılması anlamına gelir. İlgili yasa ‘kararın gerekçesiyle birlikte en geç 15 gün içinde dosyaya konulmasını’ emrediyor” diye konuştu.

Bakan Bozdağ, Sinan Aygün’ün “Gerekçeli kararı mevcut mahkeme heyetine yazdırmayın” çağrısına yanıt verirken “Karara varan heyet, gerekçeyi de yazmak zorunda. Dosyayı, kararı bilmeyen bir heyetin gerekçe yazması söz konusu olamaz. Ancak, her koşulda süresi içinde yazılmayan karar, görev ihmali, bir hakkın suiistimalidir. 6 ay yazılmaması açıkça suçtur” dedi.

Mehmet Haberal’ın “Demir parmaklıklar arkasında çok sayıda insan işkence içinde. Sorumlusu kim? Kararı yazmayanlar hakkında bugüne kadar ne işlem yapıldı?” sorusuna da yanıt veren Bekir Bozdağ, şunları söyledi:

Anayasa değişikliği çağrısı

“Gerekçeli kararı zamanında yazmayan hakimler, savcılar hakkında şikayet usulü ve mercileri belli. Bunların başında da HBYK geliyor. Adalet Bakanı olarak benim doğrudan müdahale yetkim ve görevim yok. Şikayetleri sadece HSYK’ya gönderiyorum… Yanlış yapan varsa denetim mekanizmalarını işletmek lazım. Bunun için de siyasi parti grupları seçimlerden sonra bir araya gelerek, HSYK ile ilgili etkin denetim sistemini çalıştırmak amacıyla Anayasa değişikliğini yapmalıdır.”