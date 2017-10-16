Bozdağ döneminde açılan cezaevi ihalesini, halefi iptal etti; Mehmet Cengiz'in teklifi ortada kaldı

Bekir Bozdağ Adalet Bakanlığı'ndayken Müteahhit Mehmet Cengiz’e ait Cengiz İnşaat'ın 741 milyon 500 bin liralık aldığı cezaevi inşaat ihalesi iptal edildi. Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada pazarlık usulü yapılan ihalelerde verilen tekliflerin yaklaşık maliyetinin “altında” olması gerekirken üstünde çıkması ile devletin “zarara” uğratılacağı ifade edildi.

Sözcü'den Kamil Elibol'un haberine göre Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, “Devlet zarara uğrar” dedi. Yaklaşık maliyeti 1 milyar 132 milyon lira olduğu için Konya'da inşa edeceği Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü ihalesini ikiye bölmüştü. Eylül ayında yapılan “Konya Yüksek Güvenlikli Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu” ve “Konya L Tipi Ceza İnfaz Kurumu ve 35 Blok Vardiya Lojmanı” yapımı ihalelerinin iptal gerekçesi bakanlıkça belirlenen yaklaşık maliyetinin yüzde 10 üstünde teklif verilmesi olarak gösterildi. Firmaların ihalede “kırım” yapmak yerine fiyat arttırmasına ilk kez tanık olunduğu aktarıldı. Bakanlığın muhammen bedeli, 1 milyar 132 milyon lira olarak belirlediği iki ihalede verilen en düşük tekliflerin tutarı 1 milyar 246 milyon lira olarak gerçekleşti.

Tekrar ihaleye çıkılacak

Bakanlık, pazarlık usulü yapılan ihalelerde verilen tekliflerin yaklaşık maliyetinin “altında” olması gerekirken üstünde çıkması ile devletin “zarara” uğratılacağını savundu.

Adalet eski Bakanı Bekir Bozdağ döneminde açılan Konya Yüksek Güvenlikli Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu yapımı ihalesine, son 15 yılda devletten 200 milyar dolarlık iş alan Cengiz İnşaat'ın yanı sıra Limak ve Özaltın firmaları davet edildi. En düşük teklifi 741 milyon lirayla Cengiz İnşaat verdi. Adalet Bakanlığı bu projenin maliyetini 676 milyon lira olarak belirlemişti. Cengiz İnşaat'ın teklifi, tahmini bedeli 65 milyon lira aşınca, ihalenin yenilenmesine karar verildi.

Konya L Tipi Ceza İnfaz Kurumu ile 35 Blok Vardiya Lojmanı ihalesine ise “MFA İnşaat+ASL İnşaat+İmaj Altyapı”, “Stroysnab Contrackt+Nesma Yapı+Cey Grup” ile Makyol inşaat davet edilmişti. İhaleyi 505 milyon teklif veren MFA-ASL İnşaat ile İmaj Altyapı firması almıştı. Bakanlık yaklaşık maliyeti 456 milyon lira olarak belirlemişti. Adalet Bakanlığı, her iki ihalenin yenilenmesine karar verdi.