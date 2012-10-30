Bozdağ: Yürüyüşe katılanlar Ergenekoncular, marjinal gruplar

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, CHP'nin Ergenekoncu, ulusalcı ve marjinal grupların peşine takıldığını iddia etti. Bu anlamda dini ve milli bayramların siyasi istismar ve ranta dönüştürme çabalarının son derece yanlış olduğunu ifade eden Bozdağ, asıl amacın bayramı kutlamak değil, kullanmak şeklinde açıkladı.

Nuray Babacan'ın hurriyet.com.tr'de yer alan haberine göre, Bozdağ, CHP'nin asıl sorununun Çankaya Köşkü’nde başörtüsü protestosu olduğunu iddia ederek, şunları kaydetti:

- Bu bayramların ayrı ayrı kutlanması doğru değil. CHP, Gül’ün cumhurbaşkanı olmasının ardından, Cumhurbaşkanı’nın eşinin başörtüsü olması nedeniyle protesto ediyor. Esasında alternatif kutlama çabalarının asıl nedeni bu. Bunu doğrudan söylemesinin toplumda karşılığı olmadığı için, bu tür gerekçeler üretiyor.

Dini ve milli bayramların siyasi istismar ve ranta dönüştürme çabaları son derece yanlıştır. Fevkalade sakıncalıdır.

- Orada kimlerin olduğu belli, ulusalcılar, Ergenekoncular. CHP, marjinal grupların peşine takılmıştır. Bu ideolojik bir kavgadır. Bayramı istismar etme ve siyasi rant elde etme çabasıdır. CHP’liler, ‘Orada olumsuzluklar yaşanırsa, bundan rant elde ederiz’ anlayışıyla hareket etmişlerdir.

CHP İstanbul İl Başkanı’nın sözleri (Oğuz Kaan Salıcı’nın askerlere ‘Sizin korumanız gereken Cumhuriyete biz sahip çıkıyoruz’ sözleri) ortadadır, nasıl bir bilinçaltı, nasıl bir anlayışa sahip olduklarını ortaya koymuştur. Yanlış olan budur. Cumhuriyet bizim başımızın tacıdır. Kimsenin kutlaması engellenmemiştir.

- Cumhuriyet bayramını herkes her istediği gibi kutlar. Buradaki asıl amaç, bayramı kutlamak değil, kullanmaktır. Bu, Köşk’e yönelik protestoları başka yöne kanalize etme çabasıdır. 30 Ağustos, 29 Ekim gibi milli bayramların nasıl kutlanacağı gayet açık ve bellidir. Bunun usulleri vardır. Bunun dışına çıkmak ayrışma olur, yanlış olur.”