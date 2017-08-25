Bozdağ: CHP işler kötüye gittiğinde zil takıp oynayacak hale geliyor (2)

\'15 YILDA TÜRKİYE\'DE BÜYÜK DEĞİŞİMLERE İMZA ATTIK\'

Yozgat\'ın Sorgun İlçesi\'nde Bahçeşehir Koleji Kampüsü\'nün açılışını yapan Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, hükümet olarak bilim, sanayi ve teknoloji alanında Türkiye\'nin gelişmesine çok büyük katkılar sağladıklarını söyledi. Bozdağ, \"15 yıl içerisinde yaptığımız çalışmalar neticesinde Türkiye’de büyük değişimlere imza attık. 2002’de Türkiye’de 379 bin 211 derslik vardı, ama şu anda 667 bin 117 derslik var. Nereden nereye. İlköğretimde 181 bin 320, ortaöğretimde 40 bin 110, yaygın eğitimde bin 77, eğitime destek projeleri kapsamında 47 bin 89 olmak üzere 14 yıl içerisinde 269 bin 596 dersliği milletimizin hizmetine sunduk\" dedi.

\'PETROLÜ, MADENİ OLAN ÜLKELERİN GÜÇLÜ OLMADIĞINI GÖRÜYORUZ\'

Eğitimin beşikten mezara kadar herkezin, devletin hayatına, milletimizin geleceğine yön veren en önemli iş olduğunu kaydeden Bozdağ, şöyle devam etti:

\"Bütün milletler, bütün devletler en büyük önemi eğitime veriyorlar. Suçla mücadele bakımından, bilimden, sanattan ileri gitme bakımından, teknoloji, gelişme, dönüşme bakımından da hangi açıdan bakarsanız bakın, eğitime yatırım yapanlar daima güçlü olmuşlardır. Bugün dünyanın güçlü ülkelerine baktığınız zaman petrolü olan, madeni olan ülkelerin güçlü olmadığını görüyoruz. Eğer öyle olmuş olsa, bazı Arap ülkelerin, Afrika ülkeleri dünyanın en güçlü ülkeleri olduğunu söylememiz gerekirdi. Amam malasef söyleyemiyoruz. Kan var, gözyaşı var, terör var. Petrol var, ama o petrolün zenginliğini halka yansımamış hali var. Güçlü ülkelere baktığınız zaman, bilgilere daha çok sahip olan ülkeler olarak görüyoruz. Bilgiyi teknolojiye dönüştüren ve buradan ürettikleri ile dünyaya yön veren en güçlü ülkeler olduğunu görüyoruz.\"

\'14 YILDA 269 BİN 596 DERSLİĞİ HİZMETE SUNDUK\'

Bozdağ , hükümet olarak ülkemizin bilim, sanayi ve teknoloji alanında gelişmesine çok büyük katkılar verdiklerini belirtitği konuşmasının devamında, \"Milletimiz 2002’de AK Parti’yi hükümet seçmesinin ardından eğitim bütçesi, bütçe kalemleri arasında bir numara olmuştur. Hükümetimizin düzenlediği bütçeler içerisinde her zaman ilk sırayı eğitime verdik. 2002 yılında bu pay yüzde 10.65 iken, 2017 yılında bu payı yüzde 18,78’e çıkarttık. 81 ilde şu anda Milli Eğitim Bakanlığımızın bin 160 civarında projesi devam ediyor. 15 yıl içerisinde yaptığımız çalışmalar neticesinde Türkiye’de büyük değişimlere imza attık. 2002’de Türkiye’de 379 bin 211 derslik vardı. Ama şu anda 667 bin 117 derslik var. Nereden nereye. İlköğretimde 181 bin 320, ortaöğretimde 40 bin 110, yaygın eğitimde bin 77, eğitime destek projeleri kapsamında 47 bin 89 olmak üzere 14 yıl içerisinde 269 bin 596 dersliği milletimizin hizmetine sunduk. Bu ülkemizde eğitim alanında önemli adımların atıldığını bir kanıtıdır. 60 kişilik sınavları aşağı çekmek çok önemli. Buna biz büyük önem verdik. Bundan sonrada vermeye devam edeceğiz\" dedi.

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