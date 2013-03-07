Bozdağ: Camiye Atatürk portresi asılmaz

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, yurtiçi ve yurtdışında herhangi bir cami veya mescitte Atatürk portresinin asılmasının söz konusu olmadığını söyledi.



Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, BDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın camilerle ilgili yazılı soru önergesini cevaplandırdı.

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, yurtdışındaki dernek ve vakıfların yaptığı çalışmaların, bulundukları ülke mevzuatına göre icra edilmekte olduğunu, bu dernek ve vakıfların Diyanet İşleri Başkanlığı ile doğrudan, organik bir bağı bulunmadığını kaydetti.

Bozdağ, söz konusu dernek ve vakıfların topluma din hizmeti sunması sebebiyle, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından sadece din görevlisi desteği verildiğini bildirdi.

ABD’nin New Jersey eyaletinin Cliffside Park şehrinde yapılan Bergen Diyanet Camii ve Türk Kültür Merkezi'nin Türk-Amerikan Diyanet Vakfı'nın mülkiyetinde olup aynı vakıf tarafından yönetildiğini ifade eden Bozdağ, tesisle alakalı tüm iş ve işlemlerin ilgili ülkenin mevzuatı çerçevesinde yürütülmekte olduğunu belirtti.

Bekir Bozdağ, şöyle konuştu:

''Peygamber Efendimizin Mekke'den Medine'ye hicreti esnasında inşa edilen İslam tarihindeki ilk mescit olan Kuba'dan, inşaatında Hz. Peygamber'in de bulunduğu Mescid-i Nebevi dahil bugüne kadar hiçbir cami ve mescitte herhangi bir canlı resmi bulunmamıştır ve bulundurulmamıştır.

Bu bağlamda yurt içinde ya da yurtdışında herhangi bir cami veya mescitte Atatürk portresi veya başka bir kişinin portresinin asılması söz konusu değildir.

Diyanet İşleri Başkanlığı görevlileri, hizmet ve görevlerini, yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da etnik, siyasal, mezhepsel ya da inançsal hiçbir ayırım yapmadan hiçbir kimseyi dışlamadan yürütmektedir. Bu noktada hizmetlerimizden sadece kendi vatandaşlarımız değil diğer toplumlardan olan insanlar da yararlanmaktadır.

Başkanlığımız yurtdışı teşkilatında çalışan görevlilerden bölgesel ya da etnik ayrımcılık yaptığı iddiasıyla hakkında şikayet bulunan ve bu konuda işlem yapılan herhangi bir görevli bulunmamaktadır.''