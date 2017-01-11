Bozdağ: Birileri Adil Öksüz'ü saklıyor

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 15 Temmuz darbe girişiminin "kilit ismi" olarak bilinen Adil Öksüz'ün "saklandığını" düşündüğünü söyledi.

A Haber canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Bozdağ, Öksüz ile ilgili olarak, "Şu ana kadar öldüğüne yada öldürüldüğüne dair bir bilgi yok. Başkaları tarafından saklanıldığını düşünüyorum" dedi.

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim görevlisi Adil Öksüz, darbe girişimi gecesi Ankara'daki Akıncılar 4. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda yakalanmış, ancak sorgusu sonrası çıkarldığı mahkeme tarafından serbest bırakılmıştı.

Adalet Bakanı Bozdağ, 5.5 aydır kaçak olan ve kırmızı kategoride aranan Adil Öksüz'ün öldüğüne ya da öldürüldüğüne ilişkin bir bilgileri olmadığını da kaydederek şunları söyledi:

"Adil Öksüz aranıyor, yani Türkiye içinde her yerde didik didik aranıyor. Hem istihbarat örgütleri, hem kolluk güçleri hem de aziz milletimiz tarafından. Çünkü bu darbe teşebbüsünün içerisinde en önemli rol oynayanlardan bir tanesi bu. Görüntüleri de çıktı. Vatandaşımız onu herhangi bir yerde gördüğünde ben eminim ki görevli kolluk güçlerine hemen ihbar edeceklerdir...

"Kendisinin kaçıp saklanmasından ziyade birilerinin sakladığı, kaçırmak için uygun bir zaman veya yol yöntem arayışı içinde olduğu kanaati bende var. Ama eninde sonunda yakalanacak ve yargıya hesap verecektir. Bundan kaçışı olmayacaktır"

Öksüz, hükümetin darbe girişiminden sorumlu tuttuğu Fethullah Gülen Cemaati'nin "kara kutusu" ve "Hava Kuvvetleri imamı" olduğu iddiasıyla aranıyor.

Doğan Haber Ajansı (DHA), Adil Öksüz'ün en son 19 Temmuz'da TSİ 03.00 sıralarında Akyazı TEM Otoyolu gişelerinden geçerken görüldüğünü bildirmişti.