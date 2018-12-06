Bozdağ beyaza büründü

Yüksel BALCI/ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Ödemiş ilçesinin yüksek kesimlerindeki mahallerinden olan Bozdağ\'da sabah saatlerinde başlayan ve aralıksız olarak devam eden kar yağışı, yolları, evlerin çatılarını, ağaçlar ve otomobillerin üzerlerini beyaz örtüyle kapladı.

1135 metre yüksekliğindeki Bozdağ\'ın zirvesi karla kaplanırken, bu doğa olayını izlemek isteyenler yollara düştü. Karayolları ekipleri, bölgede tuzlama çalışması yaparken, kapanma riski bulunan yollar greyder yardımı ile açıldı. Kar kalınlığı kimi yerlerde 10 santimetreye kadar ulaştı. Karayolları yetkilileri, Ödemiş-Salihli Karayolu\'nu kullanacak araç sürücülerinin mutlaka zincir takmalarını, aksi takdirde yola devam etmelerine izin verilmeyeceğini belirtip, uyardı.

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