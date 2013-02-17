Bozdağ: Başkanlık sisteminde ısrarcıyız

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Türkiye'nin mutlaka başkanlık sistemine geçmesi gerektiğini belirterek, ''Başkanlık sisteminde ısrarcıyız'' diye konuştu.

Kanal 7 Televizyonu'nda yayınlanan Başkent Kulisi programında konuşan Bozdağ, ''Bizim sistemde, Cumhurbaşkanının yetkileri, başkan yetkileri gibi neredeyse. Şimdi bir de halk tarafından seçilmeyi getirip koyduk. 2014'te halk tarafından Cumhurbaşkanı seçilip de görevine başladığı zaman Türkiye'de resmen olmasa bile fiilen bir sistem değişikliği oluyor. Kafamızı kuma gömmenin anlamı yok'' dedi.

'Yargıda iki ayrı devlet görüntümüz var' diyen Bozdağ, yargı ile ilgili AKP'nin komisyona yaptığı önerilere de değindi.

Bozdağ, şunları kaydetti:

''Yargıda iki ayrı devlet görüntümüz var. Askeri yargı var, Yargıtay var, bir de normal Yargıtay var. Bir Askeri Yüksek İdari Mahkemesi var, bir Danıştay var. Öte yandan bakıyorsunuz, iki ayrı hakim savcı grubu var. Bir askeri hakim savcı grubu, bir adli hakim savcı grubu var. Ayrı usul var, ayrı mevzuat var. Türkiye, tek bir devlettir. Devlet tekse ve hukuk devleti ise yargı da tek olur. Biz, bu yargıyı birleştirdik, tek çatı altında topladık ve Temyiz Mahkemesi yaptık. Hukuk Devleti'nin gereği doğru bir adım attık. Burada bir hususun altını çizmekte fayda var. Örneğin, Danıştay'ın gördüğü davalar ile Yargıtay'ın temyizen incelediği davalar birbiriyle karışmayacak. Yargıtay'ın Temyiz Mahkemesi'nde idari davalara bakan daireler ayrı olacak. Asker kişilerle ilgili geldiği zaman onlarla ilgili bir ihtisaslaşma olacak, boşanma davaları ayrı olacak. Yani, bir aşure olmayacak. Aşağıda ticaret mahkemesi, iş mahkemesi gibi idari davaya bakan ihtisas mahkemeleri de olacak. Yukarıdaki çatı birleşmiş olacak. Bu doğru bir adımdır. Bu adımın karşısında durmak, objektif olunmadığını gösterir.''

'Kamuda başörtüsü yasağı eşitlik ilkesine aykırı'

Kamu kurumlarında başörtüsünün serbest olması için Memur-Sen tarafından düzenlenen imza kampanyasıyla ilgili de değerlendirme yapan Bozdağ, ''Kamuda başörtüsü yasağı eşitlik ilkesine aykırı bir uygulama'' diye konuştu.

Kamuda başörtüsünü yasaklayan bir anayasa hükmü ya da yasa hükmü bulunmadığına işaret eden Bozdağ, ''Bu konuda bir idari düzenleme olduğunu biliyoruz. Onun dışında herhangi bir şey yok. Umuyorum ki kamudaki haksızlık, eşitsizlik de zaman içinde ortadan kalkacak. Benim görüşüme göre, bir düzenleme yapmaya ihtiyaç yok'' dedi.