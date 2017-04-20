Bozdağ: AYM'ye gidilemez, AİHM'den netice alınamaz

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) referandumla ilgili itirazlarını Anayasa Mahkemesi (AYM) ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) taşıyacağına yönelik açıklamalarına yanıt verdi.

A Haber televizyonuna konuşan Bozdağ, referandumun iptali için yapılan başvuruları reddeden YSK'nın kararının doğru olduğunu söyledi.

Bozdağ, "CHP, Anayasa Mahkemesi'ne başvuramaz. Böyle bir hakkı yok" dedi, YSK'nın kararları ile ilgili olarak AYM'ye gidilemeyeceğini belirtti.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, referandum ile ilgili olarak AİHM'e başvurulması durumunda, buradan da bir sonuç alınamayacağını söyledi.

Referandumların AİHM'in yetkisi dışında olduğunu belirten Bozdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"AİHM'e başvuru yapılabilir ama bu başvurudan netice alınamaz. Çünkü Türkiye'nin taraf olduğu sözleşme taraflara başvuru hakkı vermiyor.

"Geçmişte Mansur Yavaş hadisesi var. O da Anayasa Mahkemesi'ne gidiyor ve AYM bu konuda 'Ben buna bakamam, AİHM'e de bu konu gidemez' diyor.

"AİHM başka bir başvuruda referandumun kendi incelemeleri dışında olduğuna hükmediyor. Çok açık kararlarla ortaya konuşmuş bir durum."

2014 yılında gerçekleşen yerel seçimlerde CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Mansur Yavaş, seçim sonuçlarına itiraz ederek YSK'ya seçimi iptal etmesi için başvuruda bulunmuştu.

YSK'nın başvuruyu reddetmesinin ardından dosya AYM'ye taşınmış, mahkeme "konu bakımından yetkisizlik" gerekçesiyle başvuruyu kabul etmemişti.

Bunun üzerine AİHM'e başvuran Yavaş'a "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimiyle ilgili iddiaların Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamında olan hak ve özgürlüklerin koruma alanı dışında kaldığı" yanıtını vererek başvuruyu reddetmişti.

AİHM 24 Eylül 2016'da aldığı kararda, serbest seçim hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddialarla ilgili olarak, söz konusu düzenlemenin sözleşmede yasama organının seçimine ilişkin olduğunu bildirmiş, belediye başkanlığı gibi mahalli idarelerin ise yasama organının parçasını oluşturmadığını ifade etmişti.