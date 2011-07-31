T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bozdağ: Askerlik süresi yanlış anlaşıldı, üzgünüm

Bekir Bozdağ, askerlik süresinin kısalmasıyla ilgili yaptığı açıklamanın yanlış anlaşıldığını savundu.

31 Temmuz 2011 03:00

T24 - Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, askerlik süresinin kısalmasıyla ilgili yaptığı açıklamanın yanlış anlaşıldığını savundu. Bozdağ, "Benim söylediğimin kamuoyuna çok yanlış yansıtıldığını gördüm. Bundan da üzgünüm" dedi.


Kosova ziyaretinde bulunan Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Üsküp ziyareti sırasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.


Bekir Bozdağ, askerlik süresinin kısalmasıyla ilgili yaptığı açıklamanın yanlış anlaşıldığını savundu. Bozdağ, "Benim söylediğimin kamuoyuna çok yanlış yansıtıldığını gördüm. Bundan da üzgünüm. Ben, bu konunun teknik bir konu olduğunu, bu nedenle de detaylarına benim vakıf olamayacağımı ifade ettim. Seçimden önce Türkiye’de bu anlamda çalışmalar vardı. Bende o çalışmalara atıfta bulundum. Yoksa yarın askerlik kısalıyor şeklinde benim bir değerlendirmem olmadı" dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24