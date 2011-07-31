Bozdağ: Askerlik süresi yanlış anlaşıldı, üzgünüm

T24 - Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, askerlik süresinin kısalmasıyla ilgili yaptığı açıklamanın yanlış anlaşıldığını savundu. Bozdağ, "Benim söylediğimin kamuoyuna çok yanlış yansıtıldığını gördüm. Bundan da üzgünüm" dedi.



Kosova ziyaretinde bulunan Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Üsküp ziyareti sırasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Bekir Bozdağ, askerlik süresinin kısalmasıyla ilgili yaptığı açıklamanın yanlış anlaşıldığını savundu. Bozdağ, "Benim söylediğimin kamuoyuna çok yanlış yansıtıldığını gördüm. Bundan da üzgünüm. Ben, bu konunun teknik bir konu olduğunu, bu nedenle de detaylarına benim vakıf olamayacağımı ifade ettim. Seçimden önce Türkiye’de bu anlamda çalışmalar vardı. Bende o çalışmalara atıfta bulundum. Yoksa yarın askerlik kısalıyor şeklinde benim bir değerlendirmem olmadı" dedi.



