Bozdağ, AP Raportörü Piri'yi bakanlığa almadığı olayı anlattı

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Adalet Bakanlığı görevini yürütürken Avrupa Parlamentosu Raportörü Kati Piri'yi bakanlığa almadığı olayı anlattı. Bozdağ, "“Yani görüştüğümde karşımda PKK mı oturuyor yoksa Pelsinvanya mı oturuyor belli değil. O zaman ben seninle niye görüşeyim" dedi.

Bozdağ, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası AP'den bir heyetin Ankara'ya ziyarete geldiği sırada Piri'yi bakanlıktaki bir görüşmeye kabul etmediğini açıkladı. Hükümet Sözcüsü, Piri’nin salondan çıkartılmasını istediği ve bunun üzerine de Kati Piri’nin Adalet Bakanlığı'ndaki toplantıya katılmadığını ifade etti. Bozdağ, katıldığı bir televizyon programında Kati Piri’yi bakanlığa almadığını söylerken şu ifadeleri kullandı:

“Yani görüştüğümde karşımda PKK mı oturuyor yoksa Pelsinvanya mı oturuyor belli değil. O zaman ben seninle niye görüşeyim. Benimle konuşuyorsun, dinliyorsun, benim dediklerimin hiçbirini yazmıyorsun, terör örgütlerinin her dediği yalanı onları çürütüyorsun, bunlar iftiradır diyorsun, ona rağmen bile bile çürütülen şeyleri de raporlara koyuyorsun. Onun için de bu raporun Türkiye’de bir saygınlık uyandırması mümkün değil. AB üyesi ülkelere Türkiye karşıtlarının, Türkiye düşmanlarının, Türkiye zayıflasın diye terör örgütlerine destek olanların hazırladıkları raporlarla Türkiye hakkında doğru sonuçlara ulaşılamaz."