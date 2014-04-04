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Bozdağ: Anayasa Mahkemesi'nin kararı hukuken sakat bir karar

Bekir Bozdağ: Türk adli tarihi içerisinde Ergenekon davası kararı kadar uzun karar var mı bilmiyorum. Herhalde yok. Bir ilk. Önemli olan sonunda yazılmış olmasıdır

04 Nisan 2014 17:09

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Anayasa Mahkemesi'nin, Twitter'a erişimin engellenmesinin kaldırılmasına ilişkin kararını 'Hukuken sakat bir karar' şeklinde değerlendirdi.

Bozdağ, Ergenekon davası ile ilgili gerekçeli karara ilişkin ise, "Türk adli tarihi içerisinde bu kadar uzun karar var mı bilmiyorum. Herhalde yok. Bir ilk. Önemli olan sonunda yazılmış olmasıdır. Kararın yazılmış olması önemli bir yönüdür. Bu kararın tebiliğinden sonra haklarında hüküm verilenler bu kararın temyiz dilekçelerini ne kadar sürede yazacaklar, bu kararı ne kadar sürede okuyup analiz edecekler, işin doğrusu onu merak ediyorum" dedi.

Bozdağ'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"17 bin civarında bir sayfanın okunması, satır satır ayrıntılarının göz önüne alınması ve ordan bir netice çıkarılması elbettte çok zaman alacaktır. Yargıtay aşaması da zaman alacaktır. Gerekçeli karar benim gördüğüm kadarıyla temyize başvurma süresinin uzayacağını, temyiz incelemesinin de uzunca bir zaman alacağının habercisi gibi duruyor"

"Anayasa Mahkemesi'nin aldığı karar bağlayıcı bir karar. Elbette uyulması ve uygulanması gerekiyor. Ama bu karar hukuki yönünden ziyade siyasi yönü de ağır basan bir karardır. Zira hukuken sakat bir karar"

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