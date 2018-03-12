Bozdağ: Almanya'nın Ankara Büyükelçisi'ne bir nota verildi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Beştepe'de toplanan Bakanlar Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklama yapan Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Almanya'da Türk vatandaşlarına yönelik gerçekleşen saldırılarla ilgili Almanya'nın Ankara Büyükelçisi'ne bir nota verildiğini açıkladı.

TSK'nın Zeytin Dalı Harekâtı düzenlediği Suriye'nin Afrin bölgesinde toplam 212 bölgenin TSK'nın kontrolüne geçtiğini belirten Bozdağ, "Zeytin Dalı Harekâtı'nın başlangıcından bu yana 42 askerimiz şehit oldu, 202 askerimiz yaralandı. Bu harekat kapsamında terör örgütü mensubu3 bin 381 terörist etkisiz hale getirildi" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Bakanlar Kurulu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi. Toplantı 4 saat sürdü. Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

"Türk jeti kazasıyla ilgili kriz masası oluşturuldu"

Bekir Bozdağ, "Jet 17. 40 sıralarında düştü. Yolcu ve mürettebat hayatını kaybetti. Allahtan rahmet diliyorum. Enkaza ulaşıldı, kara kutu ele geçirildi, hayatını kaybedenlerin naaşlarına ulaşıldı. Olayın duyulduğundan itibaren Başbakanlık'ta bir kriz masası oluşturuldu. Türkiye'den oraya arama kurtarma ekibi gönderildi. Kazanın sebebi kesin olarak belli değil" dedi.

"Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 42 askerimiz şehit oldu, 202 askerimiz yaralandı"

Bozdağ, "Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 42 askerimiz şehit oldu, 202 askerimiz yaralandı. Bu harekat kapsamında terör örgütü mensubu 3 bin 381 terörist etkisiz hale getirildi. Toplan 212 bölge kontrol altına alındı. Bölgenin yarısından çoğu kontrol altına alındı" diye konuştu.

"Almanya'ya elden bir nota verildi"

Bekir Bozdağ, "(Almanya'da camilere ve Türklere yapılan saldırılar) Biz buradan Alman hükümetine diyoruz ki, bu suçları işleyen suçlular kimse, bunları yakalamak, yargı önüne çıkarmak ve hak ettikleri cezayı almalarını sağlamak Alman devletinin, hükümetinin görevidir. Maalesef bugüne kadar Türklere dönük eylemleri gerçekleştirenlerin çok büyük kısmı tespit dahi edilemedi. Bugün Dışişleri Bakanlığımız, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırdı. Kendisine gerekli uyarılar yapıldı ve elden bir nota verildi. Türkiye burada olup bitenlerin yakından takipçisi olmaya devam edecektir" dedi.

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, ABD ile Menbiç konusunda yapılan görüşmelerde belli bir noktaya gelindiğini belirterek, "Anlaşma sağlanamazsa Türkiye teröristleri temizlemeye kararlı. Münbiç'te terör unsurlarını istemediğimizi belirttik. Rusya, İran Türkiye ile 3'lü zirve toplantısı 4 Nisan'da İstanbul'da yapılacaktır" diye konuştu.

"Kimse takvim vermemi beklemesin, davulla zurnayla oraya gitmeyeceğiz"

Bozdağ, Kuzey Irak'a planlanan operasyonu ile ilgili, "Irak hükümeti ile yapılan görüşmeler olumlu geçmiştir. Irak hükümeti de terör örgütüne karşı Türkiye ile bir anlayış birliğine varmıştır. Bu anlayış birliği çerçevesinde, terörle mücadele Irak tarafında da kararlı bir şekilde devam edecektir. Bir harekat olursa, ne zaman olacak? O harekat başladığında hep beraber göreceğiz. Benden kimse bir takvim vermemi beklemesin. Davulla, zurnayla oraya gitmeyeceğiz. Bizim jetlerimizi, Mehmetçiklerimizi gördüklerinde geldiğimizi anlayacaklar." ifadelerini kullandı.