-Bozdağ: "Halkını öldüren meşruiyetini kaybeder" LAHEY (A.A) - 05.02.2012 - Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Suriye'de yaşanan olayların kaygı verici olduğunu belirterek, "Bir yönetim kendi halkını öldürürse, masum insanların üzerine silah doğrultursa meşruiyetini kaybeder" dedi. Hollanda temasları sırasında AA'ya açıklamada bulunan Bozdağ, Suriye yönetiminin kendi halkına silah doğrultan ve her gün onlarca insanın ölümüne neden olan adımlar attığını hatırlatarak, "O yüzden bu yönetimin gitmesi ve Suriye halkının arzu ettiği istekleri neyse ona göre Suriye'de yeniden bir yapılandırmaya ihtiyaç var. Aksi takdirde şu anda devam eden olaylar Suriye'yi daha kötü hale getirecektir" diye konuştu. -Kararı Suriyelilerin vermesi lazım- Suriye'de sorunların çözümü için atılması gereken pek çok adımın olduğuna dikkati çeken Bozdağ, bunların kararının ise Suriyeliler tarafından verilmesi gerektiğini belirtti. Sorunların ana nedenlerinden birisinin mevcut yönetimin kendi insanlarına silah doğrultması olduğunu söyleyen Bozdağ, "Bu başlı başına fecaat bir durumdur. Ama pek çok neden var. Suriye'de sorunların çözülmesi için pek çok yapılması gereken olacaktır. Bunun kararını da Suriyelilerin vermesi lazım" ifadelerini kullandı. Bozdağ, Türkiye sınırı yakınında muhaliflerle Suriye ordusu arasında devam ettiği belirtilen çatışmalarla ilgili olarak ise, "Bir takım yerlerde olaylar var, bu olayları Türkiye olarak dikkatle takip ediyoruz" dedi.