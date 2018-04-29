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BBC Türkçe

Bozdağ: "Çağlayan, devletin çıkarlarını korumuştur"

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, eski bakan Zafer Çağlayan'ın ABD'de Reza Zarrab davasına sanık olarak eklenmesi kararını eleştirerek, "Çağlayan, bakan olduğu dönemde Türkiye Cumhuriyeti devletinin çıkarlarını korumuştur" dedi.

29 Nisan 2018 20:30

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada eski bakan Zafer Çağlayan'ın ABD'de Reza Zarrab davasına sanık olarak eklenmesi kararını eleştirerek, "Çağlayan, bakan olduğu dönemde Türkiye Cumhuriyeti devletinin çıkarlarını korumuştur" dedi.

Bozdağ, "Zafer Çağlayan ekonomi bakanı olarak Türkiye Cumhuriyeti devletinin çıkarlarını korumuştur. Bunu yaparken ulusal ve uluslararası hukuka uygun görev yapmıştır. Burada çok farklı bir şey var. Kirli bir oyunun parçası bu" dedi.

"Türkiye ile İran arasındaki ticari ilişkilerin hepsi hem ülkemizin ulusal hukukuna hem de uluslararası hukuka uygundur. Ulusal ve uluslararası hukuka ayrı hiçbir ticari işlem yapılmamıştır" diyen Bozdağ, "Çok net bir şekilde Rıza Zarrab üzerinden Fetullahçı Terör Örgütü'nün görmek istediği hesaba bugün ABD yargısı alet edilmiştir" ifadesini kullandı.

eklenmişti.

Karara Türkiye tarafından tepki gösterilmişti.

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