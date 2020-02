Bozdağ: 12 yaş üstü çocuklara yönelik cinsel suçların da cezaları artırılacak

Nursima KESKİN/ANKARA, (DHA)- BAŞBAKAN Yardımcısı Bekir Bozdağ, çocuğa cinsel istismar suçuna verilecek cezalara ilişkin, \"12 yaşın üstündekilere cezalar artırılmayacak diye bir şey söylemedim. Cezaları artırırken hem 12 yaşın altındakilerde hem de 12 yaşın üstündeki çocuklara yönelik cinsel istismar suçlarında cezalar artırılacak. Ceza kanunumuzdaki kademelendirmeye göre cezalar artırılacak\" dedi.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Ak Parti grup toplantısında gazetecilere cinsel istismar suçuna verilecek cezalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bekir Bozdağ, ceza yasasında yaşa göre bir kademelendirme olduğunu bildirerek şunları söyledi:

\"Şu anda zaten ceza yasasında bir kademelendirme var. Yani yaşa göre kademelendirme var. 12 yaşını dolduran, 15 yaş ona göre, 18 doldurma vesaire o kademelendirme zaten bizim hukukumuzda var. Bu çalışma yapılırken de gene bu kademelendirmeye dikkat edilerek yapılacak. Şu anda zaten cezalar bir kademelendirme ile veriliyor. Şimdi bu cezalar gözden geçirilirken cezalarda bir artırım yapılma ihtimali var. Bu artırım yapılırken de bu kademelere dikkat edilerek artırım yapılacaktır. Şu anda cezaların en önemli özelliği nedir? Suç işleme eğilimi olanlar bakımından bir caydırıcılık yaratması, toplum bireyleri bakımından bir caydırıcılık yaratması. Cezaların bir fonksiyonu da o. O nedenle bu cezalar gözden geçirilerek şu andaki öngörülen cezalar daha yukarı çıkarmak icap ederse, burada cezaları artırma yönünde de bir adım atılacaktır. Bizim dediğimiz odur. Çocukların cinsel istismarı kapsamında olan suçlar için, cinsel saldırı suçları, bunlar bir bütün olarak ele alınacak ve bütün suç unsurları tek tek değerlendirilecek, cezalar tek tek ele alınacak, tek tek onlar ilave gerekir mi, gerekmez mi, ona göre bir adım atılacak. 12 yaşın altındakilere cezalar artırılacak. 12 yaşın üstündekilere cezalar artırılmayacak diye bir şey söylemedim. Cezalar artırırken hem 12 yaşın altındakilerde, hem de 12 yaşın üstündeki çocuklara yönelik cinsel istismar suçlarında cezalar artırılacak. Ceza kanunumuzdaki kademelendirmeye göre cezalar artırılacak. Zaten dünyanın her tarafında böyledir. Bizim mevzuatımızda da zaten böyledir.\"

‘CEZALARDA HADIM KONUSU DAHİL HEPSİ ELE ALINACAK’

Bekir Bozdağ, çocuk istismarını önlemeye ilişkin kurulan komisyonda konunun detaylı bir şekilde ele alındığını anımsatarak şöyle konuştu:

\"Bu konuda Başbakan Yardımcımız Recep Akdağ\'ın başkanlığında, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, ondan sonra Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Sağlık Bakanı Ahmet Demircan\'dan oluşan bir komisyon kuruldu. Bu komisyon, bunu detaylı bir şekilde ele aldı. Hem güvenlik yönüyle tedbirler, hem Sağlık Bakanlığı yönüyle ilgili tedbirler, hem Milli Eğitim Bakanlığı, hem Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, hem de ceza hukuku ve infaz hukuku bakımından Adalet Bakanlığı birde başka kurumlar bu konuda devlet kurumlarından mücadele etmesi gerekenler, yani bunların tamamı bütün olarak ele alınacaktır. Biz şunu biliyoruz, biz sadece cezalarla bu mesele tek başına halledilebilir olmuş olsa mesele kolay, ama şimdi bu ceza dediğimiz şey, suçun oluşumundan sonra karşımıza çıkan bir sonuç ve suç mağduru çocuklarımız olduktan sonra devreye giriyor ama bizim bir yandan bu cezaları azami düzeyde artırıp, caydırıcılığı çoğaltırken, öte yandan çocuklara yönelik suçların işlenmesine karşı çocukları koruyucu bu tür suçları önleyici tedbirler üzerinde yoğunlukla duracağız. Hepsi ele alınacak. Bu ‘hadım konusu dâhil’ dedik. Onun dışında çocukları bunlara yönelten iletişim kanalları, bunlar da dâhil bütün bunların üzerinde durulacak. Yani her şey ele alınacak. Ne varsa her şey, tek tek ele alınacak. Ve hepsiyle ilgili hem düzenleme, hem yaptırımlar kısa bir süre sonra gelecek. Bu uzamayacak.\"