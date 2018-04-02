Bozcaada'da 4 yıl önce karaya oturan gemiye veda partisi

Serkan İLİK/BOZCAADA (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE\'de 4 yıl önce fırtına nedeniyle karaya oturan soğan yüklü \'Mercy God\' isimli gemi için 7 Nisan tarihinde düzenlenecek veda partisinin ardından kaldırma çalışması başlatılacak.

Çanakkale\'de, Kuzey Ege Denizi Bozcaada açıklarında 29 Aralık 2014 tarihinde evrakı eksik olduğu için bir süredir demirli bekletilen \'Mercy God\' adlı soğan yüklü gemi, lodos fırtınası nedeniyle demir tarayınca sahile sürüklenerek, karaya oturdu. Gemide, mahsur kalan 5 personel Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

İlk günlerde adaya gelenler tarafından endişeyle bakılan, geride kalan 4 yıl içinde adanın gezilebilecek noktalarından biri haline gelen ve birçok yerli ve yabancı turisti Beylik Koyu ile buluşturan 88 metre uzunluğunda ve 2 bin 250 grostonluk \'Mercy God\' isimli gemi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü\'nün alacaklarını tahsile tmesi için mahkeme geminin satışına karar verdi. Hurda olarak satışa çıkan gemiyi Aliağa\'daki bir firma satın aldı. Firma, 7 Nisan\'da geminin kaldırma çalışması başlatacak. Bozcaada Turizm İşletmecileri Derneği ve sosyal medyadan örgütlenen bölge halkı tarafından da gemi için veda partisi düzenlenecek.

\'DAVETSİZ MİSAFİR VEDA EDİYOR\'

Konuyla ilgil olarak Bozcaada Kaykamamlığı \'Davetsiz Misafir Veda Ediyor\' başlığı adı altında internet sitesinden yapılan açıklamada şöye denildi:

\"4 yıl önce Bozcaada Beylik Koyunda karaya oturan “Mercy God” adlı kuru yük gemisi, 7 Nisan 2018 Cumartesi günü saat 15.00’te piknikli bir kutlama partisi eşliğinde kaldırılıyor ve Beylik Koyu eski haline kavuşuyor.\"



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