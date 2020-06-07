Bozcaada'ya her gün sefer yapılacak

Koronavirüs tedbirleri kapsamında daha önce haftada 3 güne çıkarılan Bozcaada-Geyikli feribot seferlerinin her gün yapılması kararlaştırıldı.

Koronavirüs nedeniyle alınan tedbirlerin azaltılmasıyla birlikte daha önce haftada 3 güne çıkarılan Bozcaada-Geyikli feribot seferlerinde ikinci kez düzenlemeye gidildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Bozcaada-Geyikli arabalı vapur seferlerinin, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla haftanın her günü yapılmasına karar verildi.

Yarın başlayacak yeni tarife doğrultusunda seferler, Bozcaada-Geyikli hattında 07.15, 10.00, 14.00 ve 18.00, Geyikli-Bozcaada güzergahında da 08.00, 11.00, 15.00 ve 19.00 saatlerinde yapılacak.