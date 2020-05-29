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Bozcaada'ya feribot seferleri 3 güne çıkarıldı

Kafe ve restoranlar 1 Haziran'dan itibaren hizmet vermeye başlayacak

29 Mayıs 2020 17:38

Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Bozcaada ilçesine, Koronavirüs salgını nedeniyle haftada 1 gün yapılan feribot seferleri, normalleşme kapsamında 3 güne çıkarıldı. 

Bozcaada- Geyikli hattındaki feribot seferleri, Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında 15 Nisan'da haftada 1 güne düşürüldü. Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapılan Gestaş firmasınca normalleşme kapsamında yeni karar açıklandı. 1 Haziran Pazartesi gününden itibaren Bozcaada-Geyikli feribot seferlerinin pazartesi, çarşamba ve cuma günleri olmak üzere haftada 3 güne çıkarıldığı duyuruldu. 

Bozcaada'daki C. (DHA) 

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