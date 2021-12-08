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Bozcaada ve Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli

08 Aralık 2021 18:15

Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hattında yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri, bölgede beklenen fırtına nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım A.Ş'den yapılan açıklamaya göre, Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 07.00, 10.00 ve 13.00'de, Geyikli'den de Bozcaada'ya saat 08.00, 11.00 ve 14.00'te, Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 07.00 ve 12.00'de, Kabatepe'den Gökçeada'ya ise saat 09.00 ve 14.00'te seferler normal olarak gerçekleştirilecek.

Fırtına nedeniyle Bozcaada'dan Geyikli'ye 14.00 ve 18.00 ile Geyikli'den Bozcaada'ya 15.00 ve 19.00 seferleri ve Gökçeada'dan Kabatepe'ye 13.00 ve 17.00 ile Kabatepe'den Gökçeada'ya 15.00 ve 19.00 seferleri iptal edildi.

Diğer güzergahlarda ise ulaşım normal seyrinde devam edecek.

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