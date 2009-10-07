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Bozcaada Rum Kilisesi Türkiye'yi mahkûm ettirdi!

AİHM, Bozcaada Kimisis Teodoku Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı’nın yaptığı şikâyet başvurusunda Türkiye’yi haksız buldu.

07 Ekim 2009 03:00

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Bozcaada Kimisis Teodoku Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı’nın yaptığı şikâyet başvurusunda Türkiye’yi haksız buldu.

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AİHM, “Türkiye’nin, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) mal ve mülkiyetin korunma hakkıyla ilgili 1. protokolünün 1. maddesini ihlal ettiği”ne hükmetti.

2003’te yapılan başvuruda, sahip olunduğu iddia edilen mezarlık, manastır ve şapelin kayıtlara vakıf malı olarak geçmemesinin, insan hakları ihlali teşkil ettiği ileri sürülmüştü. Vakfın mallarının kayıtlara geçirilmesini isteyen mahkeme, bu yapılmadığı takdirde 173 bin euro ödenmesini kararlaştırdı. Mahkeme ayrıca, şu ana kadar süren dava masrafı için Türkiye’nin 5 bin euro ödemesini istedi.

Türkiye, yasalarca belirlenen süre içinde, vakfın malların üzerine geçirilmesi için başvuruda bulunmadığını bildirmişti.

Bu arada Strasbourg mahkemesi, vakfın, AİHS’nin adil yargılanma hakkıyla ilgili 6, ayırımcılığın yasaklanmasıyla ilgili 14, din ve vicdan özgürlüğüyle ilgili 9. maddeden yaptığı başvuruları incelemeye almadı.

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