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BOZCAADA FERİBOT SEFERLERİNE FIRTINA ENGELİ

ÇANAKKALE'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Bozcaada ilçesine bugün yapılması planlanan bazı feribot seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi

27 Kasım 2018 13:17

ÇANAKKALE\'nin Kuzey Ege Denizi\'ndeki Bozcaada ilçesine bugün yapılması planlanan bazı feribot seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. Kuzey Ege\'deki kuvvetli lodos nedeniyle Bozcaada\'ya bugün yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi. Fırtına nedeniyle Geyikli- Bozcaada hattında, bugün Bozcaada\'dan Geylikli\'ye saat 10.00\'da yapılması planlanan sefer gerçekleştirilemedi. Çanakkale Boğazı ile adalar arasında deniz ulaşımının sağlandığı Gestaş A.Ş.\'nin yetkilileri, hava şartları nedeniyle Geyikli- Bozcaada hattında Geyikli\'den saat 11.00\'de yapılması planlanan seferlerin iptal edildiğini duyurdu. Çanakkale Boğazı\'nda diğer hatlardaki seferler ise yapılabiliyor.

Görüntü Dökümü:
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-Çanakkale Boğazı ve feribot iskelesinden görüntü.
-Sahil kesimlerinde şiddetli lodos fırtınası görüntüsü.
Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)

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