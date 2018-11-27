T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bozcaada feribot seferlerine fırtına engeli

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA) - ÇANAKKALE'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Bozcaada ilçesine bugün yapılması planlanan bazı feribot seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi

27 Kasım 2018 13:03

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA) - ÇANAKKALE\'nin Kuzey Ege Denizi\'ndeki Bozcaada ilçesine bugün yapılması planlanan bazı feribot seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
Kuzey Ege\'deki kuvvetli lodos nedeniyle Bozcaada\'ya bugün yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi. Fırtına nedeniyle Geyikli- Bozcaada hattında, bugün Bozcaada\'dan Geylikli\'ye saat 10.00\'da yapılması planlanan sefer gerçekleştirilemedi. Çanakkale Boğazı ile adalar arasında deniz ulaşımının sağlandığı Gestaş A.Ş.\'nin yetkilileri, hava şartları nedeniyle Geyikli- Bozcaada hattında Geyikli\'den saat 11.00\'de yapılması planlanan seferlerin iptal edildiğini duyurdu. Çanakkale Boğazı\'nda diğer hatlardaki seferler ise yapılabiliyor.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mustafa SUİÇMEZÇANAKKALE DHAKuzey Ege Denizi BozcaadaKuzey EgeBozcaadaFırtınaGeyikli BozcaadaBozcaada GeylikliBoğazıFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24