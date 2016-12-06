Bozcaada Belediyesi Avrupa standartlarını kovalıyor

Birçok çevreci girişimde halk ile hareket eden ve halkın nabzını tutan Bozcaada Belediyesi, şimdi de çalışanlarını Avrupa Standartları’nda bir bakış açısına ulaştırmayı amaçlıyor. Bu bağlamda Bozcaada Belediyesi birçok konuda çalışanlara eğitim vermeye başladı.

İş güvenliği eğitimi

Bozcaada Belediyesi 6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanununun “Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik” gereğince Belediye çalışanlarına iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi.

Belediye personeline iş güvenliği uzmanları tarafından ‘iş sağlığı ve iş güvenliği eğitimi’ verildi. İki grup olarak planlanan eğitimin birincisi Salhane'de tamamlandı. Verilen eğitimde; işyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir ortamı temin etmek, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını azaltmak, çalışanları yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek, onların karşı karşıya bulundukları mesleki riskler ile bu risklere karşı alınması gereken tedbirleri öğretmek,ilk yardım,yangın ve iş sağlığı ve güvenliği bilinci oluşturarak uygun davranış kazandırmak gibi konu başlıkları ele alındı.

"Bizim için önemli olan çalışanlarımızın güvenliği"

Belediye olarak dönem dönem bu tür eğitimlerin olacağını kaydeden Bozcaada Belediye Başkanı Dr. Hakan Can Yılmaz , çalışan personelimizin sağlığını ve güvenliliğini düşünmek en büyük sorumluluğumuzdur dedi. Yılmaz, işçilerden bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonrada iş sağlığı ve güvenliğine dikkat etmelerini istedi.

Çalışma koşullarınızı olumsuz etkilerden korumak, işinizle sizin aranızda mümkün olan en iyi uyumu sağlamak, sizlere verilecek mesleki eğitimlerle siz çalışanlarımızın, yaptığı işlerde bilinçli bir personel olarak görev aldığını görmek de amaçlarımız arasında yer almaktadır.Siz çalışanlarımızın başına gelebilecek herhangi bir iş kazası veya meslek hastalığında, sadece sizin değil, aynı zamanda bakmakla yükümlü olduğunuz kişilerin de etkilendiğini unutmayınız. Kazasız ve sağlıklı çalışmalar dileğiyle hepinize başarılar diliyorum diye konuştu.