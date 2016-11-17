Bozcaada Belediye Başkanı: Koy ihaleleri yapılmayacak

Bozcaada Belediye Başkanı Hakan Can Yılmaz, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın adadaki iki koyu işletmeye vermek üzere ihaleye gitme kararından vazgeçtiğini açıkladı.

Hakan Can Yılmaz haberi Facebook hesabından "Gözün aydın Bozcaada...Bugün doğum günün. Tabiat Varlıkları Genel Müdürü'nün yanından şimdi çıktık: Koy ihaleleri yapılmıyor, yapılmayacak" diye duyurdu.

Sulubahçe ve Habbele koylarıyla ilgili ihale duyurularının Tabiat Varlıkları Genel Müdürlüğü internet sitesinden de kaldırıldığı görüldü.

Bakanlık hafta başında, Türkiye'nin Ege Denizi'ndeki iki adası Bozcaada ve Gökçeada'da bazı koyları, işletmeye verilmek üzere ihaleye açacağını duyurmuştu.

İhalenin Bozcaada Belediyesi'nden habersiz açıldığını belirten Belediye Başkanı Hakan Can Yılmaz, "Biz adanın bu bakir koylarının şu anda olduğu gibi bakir kalmasını tercih ediyoruz." demiş ve Ankara'ya giderek Bakanlık yetkililerinden ihalelerin iptalini talep edeceklerini söylemişti.

Bozcaada sakinleri de karara tepki göstererek #bozcaadabizimdir etiketiyle sosyal medya kampanyası başlatmış, etiket dün akşam Twitter'da Türkiye'de en çok konuşulan konu olmuştu.

İhalenin iptali için internet üzerinden başlatılan imza kampanyasına da yaklaşık 40 bin kişi katıldı.

Tepkiler üzerine bakanlık dün açıklama yaparak kumsalların büfe, duş, tuvalet ve şezlong alanı kurulmak üzere 3 yıllık kiralanacağını, koylarda yapılaşmaya ise izin verilmeyeceğini açıklamış, "Bahsi geçen alan kıyı alanı olup, tüm halkın kullanımına açıktır" demişti.

21-22 Kasım'da yapılacağı açıklanan ihalede Sulubahçe koyunun yıllık kiralama bedeli ise 227.200,80 TL olarak belirlenmişti.

Gökçeada'da ise Maviköy, Aydıncık, Uğurlu köyü ve Lazköy mevkiilerinde günübirlik tesisler yapılması için ihaleye gidilmesi kararında ise bir değişiklik olmadı.