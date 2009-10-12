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Dünya

Boyzone grubunun solisti evinde ölü bulundu

12 Ekim 2009 00:35

İrlanda, Boyzone grubunun 33 yaşındaki İrlandalı solisti Stephen Gately'nin ani ölümüyle sarsıldı.

Gately;nin eşi Andrew Cowles ile tatil için gittiği İspanya'nın Mayorka adasındaki evinde ölü bulunduğu, ölüm nedenine ilişkin henüz somut bir bulguya ulaşamayan İspanyol polisinin incelemelerini sürdürdüğü belirtildi.

Albümleri dünya çapında, özellikle Britanya;da büyük ilgi gören, 2000 yılında dağıldıktan sonra 2008;de yeniden bir araya gelen Boyzone grubu, internet siteleri aracılığıyla haberi doğruladı. Kısa açıklamada grubun diğer üyeleri Ronan Keating, Keith Duffy, Mikey Graham ve Shane Lynch'in Mayorka'ya hareket ettiği ifade edildi.

Boyzone grubunun İrlandalı solisti, söz yazarı ve aktör Stephen Gately, 1993 yılında bir gazete ilanıyla gruba katılmış, 2006 yılında Andrew Cowles ile resmen hayatını birleştirmişti.

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