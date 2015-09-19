Boynukalın ve Işılak'ın da aralarında bulunduğu 67 vekil 8 bin 200 liralık emekli maaşından oldu

7 Haziran seçimlerinde parlamentoya girmeye hak kazanan AKP’den 53, CHP'den MHP’den 8 ve HDP’den 3 yeni vekil aday listesinden çıkarıldı. AKP'den Abdurrahim Boynukalın, Uğur Işılak, HDP'den Hatice Seviptekin, Remzi Özgökçe, Selami Özyaşar, CHP'den Orhan Düzgün, Mehmet Şeker ve MHP'den Durmuş Yalçın ile Zeynel Balkız 7 Haziran'da parlamentoya girmelerine rağmen iki yıl vekillik yapmadıkları için 8.200 TL civarında olan milletvekili emekli maaşını alamayacaklar.

Hürriyet gazetesinden Aysel Alp'in haberine göre, 7 Haziran seçimlerinde ilk kez milletvekili olan AK Parti’den 53, CHP'den 3, MHP’den 8 ve HDP’den 3 yeni vekil, dün açıklanan 1 Kasım ‘kesin aday’ listeleriyle büyük bir hayalkırıklığına uğradı. 1 Kasım’a kadar sadece 5 aylık milletvekilliği maaşı alacak olan vekiller, yeni dönemde olmayacaklar. Bu isimler, vekillik görevini 2 yıl yapamadıkları için ‘milletvekili emeklisi’ de olamayacaklar.

8 bin 200 lira maaş

Yasa gereği bir ismin milletvekili emeklisi olabilmesi için en az 2 yıl parlamentoda görev yapma şartı bulunuyor. Emekli milletvekilleri 8 bin 200 lira civarında emekli aylığı alıyorlar. Emekli olup vekilliğe devam edenler ise 15 bin lira civarında milletvekili maaşıyla birlikte toplamda aylık 23 bin lira gelir elde ediyorlar.

CHP’de 3 isim liste dışı

7 Haziran seçimlerinde CHP listesinden milletvekili seçilen 3 isim, 1 Kasım listesinde yer almadı. Bunlar İstanbul Milletvekili Murat Özçelik, Tokat milletvekili Orhan Düzgün ve Gaziantep milletvekili Mehmet Şeker oldu.

Özkes emekli vekil

7 Haziran seçimlerinde CHP listesinden milletvekili olan ancak seçimden yaklaşık 40 gün sonra CHP’den istifa eden İhsan Özkes de Meclis'e veda eden isimlerden oldu. Ancak Özkes, 2011 seçimlerinden sonra 4 yıl milletvekili olarak görev yaptığı için ‘emekli vekil’ maaşından yararlanabiliyor.

MHP’de 8 isim değişti

MHP’nin 7 Haziran listesinden 8 isim 1 Kasım aday listesinde yer bulamadı. Bunlardan Tuğrul Türkeş, AK Parti listesinden aday gösterildiği için yeni dönemde hem emekli vekil hem de milletvekili maaşı alacak isimler arasında yer alıyor.

28 yıl sonra meclis'e veda etti

1 Kasım listesinde yer bulamayan Meral Akşener ile 1987'den beri, 28 yıldır Meclis'te bulunan ancak kendi isteğiyle aday olmayan Murat Başesgioğlu uzun yıllardır parlamentoda bulunan isimler olmaları sayesinde, emekli vekil maaşını almayı sürdürecek. Ali Uzunırmak, Şefik Çirkin, Mustafa Erdem de emekli vekil maaşlarını almaya devam edecekler. Ancak Karabük Milletvekili Durmuş Yalçın, Manisa Milletvekili Zeynel Balkız MHP’nin yeni listesinde yer bulamayan ‘yeni vekillerden’ oldukları için ‘şanssız’ isimler arasında sayılıyor

HDP listesinde 3 isim

HDP, 7 Haziran’da liste başı olan 38 ismin yerini değiştirdi. Seçim hükümetinde bakanlık teklifini reddederek HDP ile ters düşen Levent Tüzel listede yer almazken, Siirt Milletvekili Hatice Seviptekin ve Van milletvekilleri Selami Özyaşar ile Remzi Özgökçe de 1 Kasım adayları arasında gösterilmedi. HDP'nin Tüzel dışındaki vekilleri de emeklilik hakkı kazanamadan Meclis'e veda etmiş oldular.

En büyük değişiklik AKP’de

AK Parti’de ise pek çok vekil liste dışı kaldı. 3 dönemlik vekillerin yeniden listelere alınması ve bazı isimlerle yolların ayrılmasıyla 7 Haziran’da seçilen 258 vekilden 53’ü liste dışı kaldı. Bunlar arasında halen seçim hükümetinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı görevinde bulunun İdris Güllüce ile Alev Dedegil, Halil Ürün, Recep Özel gibi eski vekiller de yer alıyor. Dolayısıyla bu isimler ‘vekil emekliliğine’ hak kazanmışken; Uğur Işılak, Abdürrahim Boynukalın, Hüseyin Yayman, Muhsin Kızılkaya gibi isimler ‘emekli vekil’ olamadılar.

İşte liste dışı kalan AKP’li vekiller:

Sadullah Kısacık (Adana), Halil Ürün (Afyon), Remziye Sıvacı (Afyon), Nevzat Palta (Aksaray), Mehmet Sadık Atay (Aydın), İsmet Su (Bursa), Önder Matlı (Bursa), Cahit Bağcı(Çorum), Mehmet Yüksel (Denizli), Bilal Uçar (Denizli), Şemsettin Emir(Edirne), Şuay Alpay (Elazığ), Serpil Bulut (Elazığ), Talha Erol Durmaz (Erzincan),Adnan Yılmaz (Erzurum), Salih Koca (Eskişehir), Turhan Alçelik (Giresun),Kemalettin Aydın (Gümüşhane), Mehmet Alğan (Hatay), Recep Özel (Isparta), İdris Güllüce (İstanbul), Osman Can (İstanbul), Alev Dedegil (İstanbul), Hüseyin Yayman (İstanbul), Ethem Tolga (İstanbul), Sevim Savaşer (İstanbul), Özlem Zengin (İstanbul), Abdürrahim Boynukalın (İstanbul), Uğur Işılak (İstanbul) Mustafa Afşin Yazıcıoğlu (İstanbul), Cemil Şeboy (İzmir), Sevde Beyazıt Kaçar (Kahramanmaraş), Osman Kahveci (Karabük), Mehmet Uçum (Kars), Mustafa Gökhan Gülşen (Kastamonu), Ahmet Doğan (Kayseri), Yaşar Karayel (Kayseri), Kemal Tekden (Kayseri), Havva Çalış (Kayseri), Oğuz Kaan Köksal (Kırıkkale), Hamdı Irmak (Kırklareli), Cemalettin Kaflı (Kocaeli), Rüveyde Gülseren Işık (Konya), Muhammet Gültak (Mersin), Muhsin Kızılkaya (Mersin), Hasan Kökten (Muğla), İhsan Şener (Ordu), Seyit Eyyüboğlu(Şanlıurfa), Mazhar Bağlı(Şanlıurfa), Hamide Sürücü (Şanlıurfa), Fatma Gaye Güler (Tokat), Ayşenur İslam (Sakarya), Ali İnci (Sakarya).

2 yıl vekillik yapmak şart





Milletvekillerinin emekliliğe hak kazanabilmeleri için 2 yıl vekil olarak görev yapmalarının yanı sıra diğer çalışanlarda olduğu gibi yaş ve prim gün şartlarını yerine getirmeleri gerekiyor. Bir başka ifadeyle yaş ve prim gün şartını dolduranların, vekil emekli maaşı alabilmeleri için 2 yıl bu görevi sürdürmeleri şartı bulunuyor. Örneğin, 1 Kasım seçimlerinin ardından Meclis'e gelen ve 2 bin lira emekli maaşı olan emekli bir ismin, 'milletvekili emeklisi olabilmesi' yani emekli maaşının 8 bin 200 liraya çıkabilmesi için; 2 yıl vekil olarak görev yapması gerekiyor.