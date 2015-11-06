Boynukalın: Cumhurbaşkanımız moral verdi, yol gösterdi; benzer bir şey yaparlarsa yine giderim

Hürriyet gazetesine yönelik saldırıların ilkini gerçekleştiren grubun içinde bulunan AKP Gençlik Kolları Başkanı ve eski İstanbul milletvekili Abdurrahim Boynukalın, "Benzer bir şeyi yaparlarsa hiç düşünmeden tekrar giderim" dedi. Saldırı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştüğünü belirten Boynukalın, "Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız, dertli olduğumuz anlarda istişare edeceğimiz kişiler. O noktada bu süreçte Cumhurbaşkanımızla da görüştüm. Moral verdi ve yol gösterdi" ifadelerini kullandı.

Konuk olduğu bir televizyon programında 1 Kasım seçimlerini değerlendiren Boynukalın, Hürriyet binasına yönelik saldırıyı savunarak, "Bizim hakkımızda çok yalan söylediler. O gün Hürriyet'in önüne gitmemizin bir nedeni vardı. Bizim liderimize canlı yayında yalan söylediler. Oraya gittiğimizden dolayı utanmıyoruz. O bir türlü değiştirilemeyen camın çatladığını gördük. Cam zaten kırılmıştı gittiğimizde. 'Her türlü hakaret ve küfürler yağdırırız, 7 Haziran'dan teröre çanak tutarız' diye davranıyorlardı. Sonra 2 Kasım sabahı da AKP'yi AK Parti yaparak bizi kandırabileceğini düşünüyor. 5 aylık çocuğuma küfür edecek kadarlar. Terör örgütüyle sponsorluk anlaşması yaptıkları için köşeye sıkıştılar, beni şeytanlaştırarak kurtulmaya çalıştılar. Benzer bir şeyi yaparlarsa hiç düşünmeden tekrar giderim" dedi.

"Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız, dertli olduğumuz anlarda istişare edeceğimiz kişiler" diyerek süreçte Erdoğan'la görüştüğünü ve Erdoğan'ın kendisine moral verdiğini, yol gösterdiğini ifade eden Boynukalın, "Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız, dertli olduğumuz anlarda istişare edeceğimiz kişiler. O noktada bu süreçte Cumhurbaşkanımızla da görüştüm. Moral verdi ve yol gösterdi" diye konuştu.